Gleich vier „Eigengewächse“ sind seit 40 Jahren bei der Sparkasse

Seit 1980 arbeiten sie bei der Institution im Neustädter Land

Christine Knigge (v. li.), Michael Clausing, Stefan Schnakenberg und Volker Tiedgen feiern mit Präsenten jeweils 40 Jahre bei der Sparkasse in Neustadt. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Von 64 Lehrlingen, die am 1. August 1980 in der damaligen Kreissparkasse ihre Ausbildung begonnen haben, sind vier auch nach 40 Jahren noch im Neustädter Land tätig.

Christine Knigge, Michael Clausing, Stefan Schnakenberg und Volker Tiedgen arbeiten zwar in verschiedenen Positionen in der Sparkasse an der Marktstraße, kommen aber schnell ins Gespräch und erzählen von der kuriosen Gegebenheit, auch jetzt noch zusammen dort auffindbar zu sein, wo sie vor vier Jahrzehnten begonnen haben.

„Wir haben uns immer wohl gefühlt und unsere Generation wechselt eben nicht viel“, erzählt Tiedgen. „Nach 40 Jahren ist das ‚S‘ tief in einem drin.“ Seine Kollegin Knigge berichtet scherzhaft: „Ich habe in meinem Leben drei Bewerbungen geschrieben.“

In der langen Arbeitszeit haben die vier Kollegen einiges durchgemacht: 1999 die Gründung von Firmenkunden- und Baufinanzierungscenter und 2003 die Fusion von Kreis- und Stadtsparkasse Hannover. Doch der Digitalisierungsprozess hat den Alltag am meisten beeinflusst. „Als wir hier angefangen haben, gab es noch keine Computer, da ging alles per Hand“, so Schnakenberg. „Geldautomaten fehlten und Kontoauszüge haben wir jeden Morgen einsortiert und persönlich übergeben.“ Die Jubilanten sind sich einig: „Es hat sich nicht zum Schlechteren gewandelt.“

Trotzdem würden sich die Erfahrungen von neuen Azubis dramatisch abheben. „Was wir gelernt haben und was die jungen Leute jetzt lernen, das unterscheidet Welten“, sagt Knigge. Die Ansprüche hätten sich verändert, doch für ihren Arbeitgeber legen alle vier die Hand ins Feuer. Die Finanz-Kenntnisse wenden sie auch außerhalb der Arbeit in einigen Vereinen an, nicht selten als Schatzmeister.

Veränderung spürt momentan aber vor allem Knigge durch die Corona-Krise: „Hier an der ‚Front‘ zu arbeiten war schon eine der anstrengenderen Situationen in den 40 Jahren.“ Gerade Kunden, die uneinsichtig auf sich oft verändernde Regelungen reagieren, seien eine neue Herausforderung.

