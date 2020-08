Ausbildungsstart bei Hanebutt

Neustädter Dachdeckerbetrieb hat mehr Lehrlinge als sonst

17 neue Auszubildende konnten Seniorechef Henning Hanebutt (li.) und Heiner-Henning Hanebutt zusammen mit Diplom-Sozialpädagogin Kristina Schwarz (re.) in der Firma begrüßen.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). 17 neue Auszubildende haben am heutigen Montag ihren ersten Arbeitstag bei der Dachdeckerei Hanebutt angetreten. „14 wollen Dachdecker werden, drei erlernen den Beruf des Zimmerers“, erklärt Seniorchef Henning Hanebutt. In den ersten Tagen lernen die Azubis erst einmal die Abläufe im Betrieb kennen, bevor sie von den Meistern in die praktische Arbeit auf der Baustelle eingeführt werden. „Wir haben mehr Lehrlinge als sonst“, freut sich Juniorchef Heiner-Henning Hanebutt mit Blick auf die durch Corona angespannte wirtschaftliche Lage. Da profitiere das Unternehmen sicher von den zahlreichen Aktivitäten der Vorjahre auf dem Ausbildungssektor. „Hier ernten wir jetzt die Früchte unserer Bemühungen“, so Hanebutt.

Erst im Juli überreichte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Firma eine Auszeichnung „für besonders verlässliche Ausbildung 2020“. So werden auch die neuen Azubis wieder von Diplom-Sozialpädagogin Kristina Schwarz unter die Fittiche genommen, die dafür sorgt, dass die Jugendlichen immer einen Ansprechpartner an ihrer Seite haben.

Damit steht der Dachdeckerbetrieb gut da. So meldete die Handwerkskammer Hannover am Montag noch knapp über 600 freie Lehrstellen. „Die Angebote sind in Hannover und der Region enorm“, berichtet Dr. Carl-Michael Vogt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Dabei hätten viele Betriebe trotz der Corona-Pandemie eine „überwiegend positive Auftragslage“.

