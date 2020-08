Trunkenheit und Sekundenschlaf lösen zwei Verkehrsunfälle aus

Neustadt/Suttorf (r/tma). Ein 63-jähriger Radfahrer hat am Montagnachmittag auf der Marktstraße die Kontrolle übers einen Drahtesel verloren und stürzte selbstständig, wodurch er sich leichte Verletzungen an seinem Knie zuzog.

Bei der Kontrolle stellten die herangeeilten Polizeibeamten fest, dass der Radfahrer offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bestätigte diese Vermutung mit einem stolzen Ergebnis von 3,53 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ist auf dem Weg.

In Suttorf hat ein 21-Jähriger am Dienstagmorgen Schaden angerichtet. Der VW-Fahrer kam an der Straße „Am Graseweg“ von der Fahrbahn ab, touchierte ein Straßenschild und fuhr gegen zwei Fahrradständer, die dadurch umgeknickt wurden.

Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte jedoch kurz darauf wieder zurück. Der Schaden an seinem Wagen beträgt etwa 5.000 Euro, der Schaden an den Ständern wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der 21-Jährige selbst trug keine verletzungen davon, die Unfallaufnahme der Polizei ergab, dass er „offensichtlich eingeschlafen und deshalb von der Fahrbahn abgekommen“ war. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn wurde eingeleitet, auch wird wegen „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ ermittelt. Zur Vorbereitung der Einziehung haben die Beamten den Führerschein bereits beschlagnahmt.

