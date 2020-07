Braune Bänke und bunte Blüten verschönern das Dorfleben

Das Dorfkomitee und „Bürger für Eilvese“ packen an

Axel Schlicker und Friedrich Mehring präsentieren Schild und Blühwiese. Ein paar dutzend Meter weiter zeigt ein Blühstreifen seine Pracht. Fotos: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Eilvese (tma). Mit gleich zwei Projekten hat die Dorfgemeinschaft den Ort sichtbar verändert: Sieben brandneue Bänke ersetzen ihre maroden Vorgänger und eine neue Blühwiese unterstützt die Artenvielfalt.

„Unsere Devise war schon immer: Einfach machen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker. Die neuen Bänke stammen von ihrem Mann, der sie in Eigenarbeit aus Lerchenholz gefertigt hat, was aus dem Sägewerk Borstel stammt. Ein Handwerker ist Axel Schlicker zwar nicht, doch Bänke ähnlicher Qualität neu zu erwerben sieht er nicht ein. „Die sind exorbitant teuer, das hätte uns 1.400 Euro gekostet“, erklärt er.

In der neuen Freizeit durch Corona tüftelte Schlicker im heimischen Garten also an einem Prototypen. Nach erfolgreichem Probesitzen, um Form und Neigung der Lehne zu perfektionieren, ging es an die „Massenproduktion“ - für jeweils 200 Euro nur zu einem Bruchteil des Preises gekaufter Modelle.

Beim Sitzen auf einem der Exemplare können Besucher und Einheimische auch gleich den Blick auf der neuen Blühwiese schweifen lassen. Auf fast 6.500 Quadratmetern hat Landwirt Friedrich Mehring eine besondere Mischung von 40 einheimischen Samen gesät. „Das ist natürlich mehr für Tiere als fürs Auge“, so Mehring. Bienen, Schmetterlinge und Vögel nehmen die Fläche augenscheinlich gut an.

Besonders ist die Finanzierung: Auf eine Förderung verzichtet der Landwirt, hat dafür aber schon 50 sogenannte Blühpaten im Dorf gefunden. Diese können mit einer jährlichen Zahlung von 50 oder 100 Euro das Projekt unterstützen und werden auf einer Tafel verewigt - in Handarbeit bemalt von Mehrings Tochter.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1116 vom 01.08.2020