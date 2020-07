Shisha-Bar in der Mittelstraße brennt am Mittwochmorgen aus

120 Einsatzkräfte rückten mit Drehleiter an

Nachdem die Flammen besiegt wurden, haben die Brandbekämpfer noch einige Male nachgelöscht, um alle Brandnester zu beseitigen. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Bei einem Vollalarm ist die Kernstadtwehr am Mittwochmorgen um 0.38 Uhr zu einem Feuer in die Mittelstraße ausgerückt. Aus den Fenstern einer Shisha-Bar schlugen Flammen, die sich durch ein Treppenhaus ausgebreitet haben. Die Ursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.

Aufgrund der Nähe zu anderen Häusern hat Einsatzleiter Jan-Rene Stöver die Alarmstufe erhöht, weitere Ortsfeuerwehren wurden alarmiert. Alle Anwohner wurden rechtzeitig evakuiert. Nachdem der Energieversorger Strom und Gas abstellte, wurden die Flammen nach mehrmaligem Löschen vorerst besiegt. Eine Überprüfung des Dachbereichs mit der angerückten Drehleiter sorgte für keine weiteren Befunde. Mit einem Hochdrucklüfter konnte währenddessen der heiße Rauch aus dem Gebäude geleitet werden.

Neben der Informations- und Kommunikationseinheit (IUK) war auch die Atemschutznotfallkomponente und die vor kurzen in Dienst gestellte Einsatzstellen-Hygieneeinheit der Stadtfeuerwehr im Einsatz. Es waren insgesamt 120 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten im Einsatz. Gegen 3.30 Uhr haben die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Doch ein weiterer Alarm um 6 Uhr morgens brachte die Brandbekämpfer erneut an die Einsatzstelle in der Kernstadt - weitere, kleine Brandnester mussten gelöscht werden.

