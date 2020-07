Ausbau der Moorstraße beginnt erst Ende 2021

Blähglasschotter und Schaumbeton sollen ein Absacken verhindern

Neustadt (dgs). Auf den Ausbau der Moorstraße von Neustadt nach Mardorf muss die Stadt noch über ein Jahr warten. Erst Ende 2021 rechnet die Region mit dem Baubeginn, erklärte Wiebke Schepelmann von der Region Hannover am Montagabend im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (USA). Damit verschiebt sich auch die Sanierung der Landwehr, die erst im Anschluss 2022 in Angriff genommen werden soll und dann in drei Bauabschnitten wohl erst 2025 fertig wird.

Dreieinhalb Stunden tagte der USA in der Mensa der KGS. Thema gleich zu Beginn: die Moorstraße. Da der Ausbau die Ortschaften ebenfalls massiv betreffen wird, nahmen auch Vertreter der Ortsräte Mardorf, Schneeren und der Kernstadt an der Sitzung teil. Wie Schepelmann berichtete, hat die Region die Planung an ein privates Ingenieurbüro vergeben, das von Dr. Helge Beyer vertreten wurde. Nach seinen Erläuterungen ist es das oberste Ziel der Planung, die Straße durch das Moor leichter zu machen, damit es nicht wieder zu massiven Absackungen kommt. Diese sorgen derzeit dafür, dass auf der Straße nur noch Tempo 50 oder sogar nur Tempo 30 zulässig ist. Der separate Radweg ist teilweise kaum noch passierbar.

Für den Experten, der nach eigener Aussage schon über 800 Straßen konzipiert hat, sind Blähglasschotter und Schaumbeton die Lösung. Im Vergleich zu Asphalt mit einem Gewicht von 2.500 Kilogramm pro Kubikmeter wiegen diese Leichtbaustoffe nur 250 beziehungsweise 500 kg/Kubikmeter. So müsste viel weniger Torf ausgekoffert werden. Zudem könne das Material Wasser aufnehmen – nicht unwichtig bei einer Wiedervernässung des Moores. Gebaut werden soll eine sechs Meter breite Fahrbahn durch das Tote Moor, die nach Fertigstellung sogar dem dann zulässigen LKW-Verkehr standhalte so Beyer.

Daneben soll es auf der Nordseite wie bisher einen Radweg geben, der auf 2,50 Meter verbreitert wird. Für seinen ursprünglichen Plan, den Radweg mit auf die Straße zu verlegen, habe er von der Region die „Rote Karte“ erhalten, berichtet der Planer.

Für die Politiker ergaben sich nach der Präsentation noch jede Menge Fragen. Vertreter aus den Ortschaften Mardorf und Schneeren sehen insbesondere dem Umleitungsverkehr durch ihre Dörfer auf der Landesstraße 360 mit Sorge entgegen. Für die ist allerdings nicht die Region, sondern die Landesstraßenbaubehörde zuständig. „Die Kreuzung am Pferdeweg ist eng und es gilt Tempo 70. Das ist zu schnell“, mahnte Mardorfs Ortsbürgermeister Hubert Paschke. „In der Ortsdurchfahrt Schneeren wackeln jetzt schon die Tassen im Schrank, wenn ein Lkw durchfährt“, berichtete Rüdiger Arand, das werde durch den Umleitungsverkehr noch massiv zunehmen. Auch für Radfahrer wird die Moorstraße während der Bauzeit komplett gesperrt sein, erfuhr der CDU-Sprecher im Ausschuss, Heinz-Jürgen. Einem versetzten Ausbau von Straße und Radweg erteilte der Planer eine klare Absage.

Am Ende der Fragerunde nahmen die Vertreter der Region doch etliche Anregungen mit, die noch einmal geprüft werden sollen. „Wir sind ja noch in der Planung“, so Schepelmann. Auch der Leichtaufbau mit Blähglasschotter und Schaumbeton überzeugte nicht jeden. In Steinhude habe ein solcher Ausbau der „Lütjen Deile“ für eine „Lachnummer“ gesorgt, so der Einwand.

