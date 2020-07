„Wenn schon kein Fußball, dann wenigstens Bratwurst und Pommes“

Mariensee (tma). Während der Stadtmeisterschaft werden unzählige Portionen Bratwurst und Pommes konsumiert, während das Runde ins Eckige manövriert wird. Da die Veranstaltung digital nachgeholt wurde, hat sich der TSV mit dem Dorfladen zusammengetan, um gemeinschaftlich auch den kulinarischen Teil nachzuholen.

Unter dem Motto „Wenn schon kein Fußball, dann wenigstens Bratwurst und Pommes Rot-Weiß“ sind vor dem Dorfladen viele Sportler und Zuschauer zusammen gekommen. „Wir sind sehr zufrieden“, so Dorfladen-Geschäftsführerin Renate Baulain, die auch selbst am Grill stand. „Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass hier so viele kommen.“

Geplant war eine Aktion mit dem Sportverein auch schon vor Corona, zwischendurch wurde sie aufgrund der Einschränkungen aber aufgegeben. Innerhalb der vergangenen drei Wochen kam der Wunsch nach einer gemeinsamen Veranstaltung dann wieder auf, nun sind mindestens 200 Bratwürste und 150 Portionen Pommes über die Theke gegangen, schon nach kurzer Zeit mussten weitere Vorräte geholt werden.

Der Dorfladen befindet sich aktuell in einer vergleichsweise guten Lage: „Umsatzmäßig haben wir nicht sos ehr gelitten, wie befürchtet“, so Baulain. Doch das hauseigene Café muss nun ebenfalls erst wieder anlaufen.

