Blitzeranhänger steht in Welze

Neustadt (tma). Nachdem "Karin" in der vergangenen Woche nach dem Aufstellen von 30er-Schildern wieder in der Königsberger Straße blitzen durfte, steht der Blitzeranhänger nun an der Landesstraße 191 in Welze.

In Absprache mit der Polizeiinspektion Garbsen hat die Stadt nun auch weitere zukünftige Standorte wie Lindenstraße und Bunsenstraße als Schulwege genau wie Wunstorfer- und Nienburger Straße. Auch zwischen Ortsausgang Leinstraße und Empede, genau wie in der Memeler Straße soll "Karin" aufgestellt werden können.

Der Blitzeranhänger kommt an allen Kontrollpunkten mehrere Tage am Stück zum Einsatz. Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit auch zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich.

Ausgabe-Nr. 1116 vom 01.08.2020