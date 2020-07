Fehlendes Schild macht Karins Messungen nichtig - aber nicht alle

Neue Messpunkte in Aussicht - Averhoy bleibt ausgesetzt

Da fehlt doch was!? Nach der Kolberger Straße müsste für eine klare Regelung für Messungen mit „Karin“ noch ein 30er-Schild stehen.

Neustadt (os). „Ich finde das ganz schwach, dass so ein Fehler nicht kommuniziert wird. Immerhin sind da ja bestimmt auch Autofahrer mit Fahrverboten betroffen“, sagt Mario Czechmann. Er hatte der Stadt mitgeteilt, dass aufgrund eines fehlenden Tempo 30-Schildes an der Kolberger Straße wohl die rechtliche Grundlage für die Messung fehle - zumindest gelte 50 statt 30. Es geht ihm dabei nach eigenen Worten nicht um ein „paar Euro“, die er zahlen musste, weil er etwas schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer auf der Königsberger Straße unterwegs war und vom städtischen Blitzeranhänger „erwischt“ wurde.

„Da haben wir ganz klar einen Fehler gemacht“, räumt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue von der Stadtverwaltung ein. „Der zuständige Mitarbeiter muss die richtige Beschilderung jedes Mal prüfen“, sagt er. Das fehlende Schild war bereits angeordnet, aber noch nicht aufgestellt - auch nicht bei der zweiten Messung im Juni. Die Stadt hatte laut Gleue die für die Versendung der Bescheide zuständige Region informiert. Nach seinem Kenntnisstand dürfte kein Autofahrer, der im Juni dort geblitzt wurde, Post bekommen haben. Für die erste Messung im Mai sieht das anders aus. Die Rechtssprechung ist jedoch eindeutig: Wer zahlt, erkennt seine Schuld an, das Verfahren ist damit rechtskräftig abgeschlossen. So bestätigt das auch die Region Hannover. Laut Sprecherin Tanja Schulz sind die Kommunen für Ordnungsgemäße Messungen verantwortlich und bestätigen das in einem Mess-Protokoll. Nach der Information aus Neustadt gab es für die zweite Messung tatsächlich keine Bescheide. Ob sich gegen Fahrverbote aus der ersten Kontrollwoche noch etwas machen lässt, ist schwierig zu bewerten. Rechtlich kommen Wiedereinsetzung oder Gnadengesuch in Frage. Generell hebt eine Einmündung Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht ohne Weiteres auf. Dafür gibt es Schilder. Anders sieht das bei Gefahrenstellen aus. Tempolimits enden hier mit der erkennbaren Einschränkung. Im Fall Königsberger Straße müsste daher glaubhaft gemacht werden, dass der jeweilige Verkehrsteilnehmer aus der Kolberger Straße eingebogen war.

Mittlerweile steht nicht nur das fehlende Schild, auch weitere sind dazu gekommen.

Ein Autofahrer, der trotz ordnungsgemäßen Tempos in der Nacht zu Mittwoch gleich drei Blitze wahrnahm, wird laut Verkehrskoordinator Gleue ebenfalls keine Post bekommen, eine Testmessung soll die Erklärung sein.

Polizei begutachtet Messanhänger

Von „konstruktiven Gesprächen“ berichtet Benjamin Gleue aus einem Ortstermin mit Vertretern der Polizeiinspektion Garbsen, die Messstellen genehmigen muss. „In vielen Bereichen sind wir deckungsgleich“, sagt er in Bezug auf künftige Standorte des Blitzeranhängers. Lindenstraße und Bunsenstraße sind Schulwege mit Tempo 30, sie sollen ebenso kontrolliert werden wie Wunstorfer- und Nienburger Straße. Aber auch zwischen Ortsausgang Leinstraße und Empede, wo es in den vergangenen Jahren schwere - auch tödliche - Unfälle gab und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit reduziert wurde, soll Karin bald stehen.

Die Memeler Straße dürfte entgegen bisherige Annahme auch Messpunkt werden. Zwar lag bei einer Testmessung mit dem Seitenraummessradar das Durschnittstempo „nur“ bei 35 Stundenkilometern, Ursache waren jedoch viele, die sogar langsamer als 30 fuhren. Überschreitungen gibt es ebenfalls zahlreich. Von 10.250 Fahrzeugen innerhalb einer Woche fuhren zwei zwischen 70 und 80, 14 zwischen 60 und 70, 162 zwischen 50 und 60 sowie rund 2.100 zwischen 40 und 50 Kilometer pro Stunde. Nach dem genaueren Blick auf die Zahlen wird die Stadt laut Gleue dort nun einen Messpunkt beantragen. „Schulweg und Kindertagesstätte rechtfertigen das nach seinen Worten zusätzlich.“

