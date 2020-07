Keine Dividende - Corona schlägt auch für Volksbank-Eigner durch

Wenig Kritik nach Schließungen und Abschied vom Warenbereich

Eine Generalversammlung unter besonderen Bedingungen bescherte das Corona-Virus der Raiffeisenvolksbank Neustadt. Foto: Seitz

Die Vorstände Frank Hahn (kleines Foto, li.) und Markus Heumann (re.) mit den wiedergewählten Aufsichtsratsmitgliedern Karin Bremer und Klaus-Dieter Rau. Foto: Seitz

Eckhard Trepte kritisierte Vorstand und Aufsichtsrat und gehörte auch zu denen, die gegen eine Entlastung stimmten. Foto: Seitz

Hagen (os). Mit der Gewinnverwendung des Jahresüberschusses der Raiffeisen-Volksbank wurde in den vergangenen Jahrzehnten - nach den vorgeschriebenen Rückstellungen - immer gleich verfahren: die Anteilseigner der Bank, aktuell sind das 1.783 Mitglieder, bekamen rund 5,5 Prozent Dividende in Jubiläumsjahren sogar mehr. Für das vergangene Jahr wäre das durch 100 Jahre Raiffeisenvolksbank - in diesem Fall der älteste Institutsteil Spar- und Darlehenskasse Hagen - eigentlich auch so gewesen, die Bankenaufsicht Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BAFIN) verhindert das aber. Sie hat „dringend empfohlen“, gar keine Dividenden auszuschütten, auch der Genossenschaftsverband hat dieses Vorgehen „auf ausdrückliche Nachfrage“ empfohlen, wie Bankvorstand Frank Hahn am Mittwochabend bei der Generalversammlung der Bank sagte.

Die lief unter Corona-Vorzeichen ganz anders ab als gewohnt. Statt voller Tischreihen in der Kartoffelhalle gab es Stühle vor dem Gebäude - natürlich mit Abstand. Getränke in Flaschen zum Mitnehmen und für Wetterunwägbarkeiten einen Schirm für jedes der 113 anwesenden Mitglieder. Auch das waren weniger als die Hälfte der sonstigen Besucher. „Es ist schon verrückt, dass wir ausgerechnet im Jubiläumsjahr auf die Dividende verzichten müssen“, sagte Hahn. Die Mitglieder nahmen es trotzdem klaglos hin, stimmten der Gewinnverwendung ohne die Ausschüttung zu.

Nicht ohne Gegenstimmen kam - auch das anders als sonst - die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat aus. Vier Mitglieder votierten gegen Hahn und seinen Vorstandskollegen Markus Heumann, drei gegen das Aufsichtsgremium. Mit den Zahlen der Bank hängt das offenbar nicht zusammen, denn die sind trotz der angespannten Lage am Finanzmarkt vergleichsweise gut. Die Bilanzsumme wurde um 5,2 Prozent auf 122,1 Millionen Euro gesteigert, selbst vergebene Kredite nahmen um 2,5 Millionen auf 72,4 Millionen Euro zu. Dazu kommen 15,4 Millionen Euro an Ausleihungen über Verbundpartner. Der Zinsüberschuss sank dagegen geringfügig, der Provisionsüberschuss blieb nahezu gleich. Warenverkehr und Nebenbetriebe fuhren ein gutes Fünftel Minus ein und lagen zum Jahresende bei 695.000 Euro.

Von der Warensparte, für die Heumann fast durchweg rückläufige Zahlen präsentieren musste, hat sich die Bank zwischenzeitlich getrennt, ebenso von immer seltener genutzten Zweigstellen und Automatenstandorten (wir berichteten). In diesen Maßnahmen dürften auch die Gegenstimmen bei der Entlastung begründet sein.

Was der langjährige Mitarbeiter Eckhard Trepte zu sagen hatte, ließ das deutlich werden. Mit früheren Vorständen hätte es eine solche „Defizitär-Zeit“, wie er sie nannte, nicht gegeben. Ein weiterer Kritiker stellte die Aufgabe des Warenbereichs rechtlich in Frage. Das hätte laut Satzung eine Entscheidung der Generalversammlung sein müssen, sagte er. Hahn verneinte das. Weil der Bereich verpachtet wurde, sei das nach Aussage der Genossenschaftsjuristen nicht erforderlich gewesen.

