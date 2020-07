„Eigengewächs“ will auch in der Regionalliga durchstarten

Basketball: Echter Neustädter bei den Shooters

Leo Müller kehrt vom TK Hannover zum TSV Neustadt zurück, der 17-jährige Borsteler soll sich auch bei den Shooters beweisen dürfen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Borstel/Neustadt (os). „Hier wissen, glaube ich, außer meinem direkten Umfeld nur wenige, was ich sportlich mache“, sagt Leo Müller mit Blick auf sein Heimatdorf Borstel. Dabei nimmt Basketball im Leben des 2,01 Meter großen 17-Jährigen einen enormen Stellenwert ein. Während er auf der Terrasse sitzt und auf Fragen antwortet, machen seine Hände fast unwillkürlich immer mal wieder Bewegungen aus „seinem“ Sport.

Mit dem begann Leo Müller vor gut fünf Jahren beim TSV Neustadt. Sein Talent fiel Trainer Matthias Glimme schnell auf - und blieb auch über die Stadtgrenzen hinaus nicht lange verborgen. Zur noch besseren Förderung stellte Glimme den Kontakt zum TK Hannover her, dort spielte der junge Borsteler bald in der Jugendbundesliga, zunächst noch mit Doppellizenz für beide Clubs. Bald folgte der komplette Wechsel nach Hannover, zuletzt in der U18-Landesliga und gleichzeitig Oberliga-Herren des TKH.

In der kommenden Saison geht es für Müller aber zurück zu den sportlichen Wurzeln. „Zuerst kam die Anfrage, ob ich in der 2. Herren spielen möchte“, sagt er. Auch die spielt nach dem Abstieg aus der 2. Regionalliga nun in der Oberliga. Gleichzeitig gab es ein verlockendes Angebot für den 17-Jährigen, der sich auf das Fachabitur im Bereich Gesundheit und Soziales vorbereitet. Profibasketball bleibt nämlich weiter ein Ziel. „Ich kann mit den Shooters trainieren und mir so auch Spielzeit erarbeiten“, sagt er. Das würde Auftritte in der 1. Regionalliga bedeuten. Die finden dann, wenn auch Corona-bedingt noch nicht sicher, vor dem „tollen Neustädter Publikum“ statt, das Leo Müller bisher nur von den Rängen aus kennt. „Vor diesen Fans zu spielen, wäre natürlich toll“, sagt er. Bejubelt haben sie ihn indes schon in gut gefüllter Neustädter Halle. Müller war der erste, der im vergangenen Jahr den Pausenwurf von der Mittellinie traf.

Shooters-Manager Jan Gebauer war schon länger mit Müller und seinen Eltern im Gespräch. Er freut sich, dass nun einem weiteren guten Nachwuchsspieler eine Chance gegeben werden kann, sich bei und mit dem Regionalligateam weiter zu entwickeln.

Die Saisonvorbereitung mit der 2. Herren läuft bereits, das Training mit den Shooters beginnt Mitte August. Einige Spieler des Regionalligisten kennt der Borsteler bereits, etwa den ebenfalls vom TKH nach Neustadt gewechselten Moritz Bleckmann, aber auch den Niederländer Dyon Doekhi. Die Anfahrt zum Training ist mittlerweile deutlich einfacher, „nach Hannover und zurück war ich teilweise länger unterwegs, als das Training dauerte.“

Müller freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Team, aber auch mit Trainer Lars Buss. „Der hat früher auf einer ähnlichen Position gespielt“, weiß der Power-Forward, der hofft, noch einiges zu lernen. Um körperlich noch robuster zu werden, geht er zusätzlich zum Mannschaftstraining ins Fitnessstudio. „Zusammen mit der Schule kommt da keine Langeweile auf“, sagt der 17-Jährige, der trotzdem alles dafür geben will, „so hoch wie möglich Basketball zu spielen“. Den Traum aufzugeben, kommt nicht in Frage, auch wenn ein Berufsweg über ein Studium ihm realistischer erscheint. „Ich bin ja noch sehr jung“, sagt er.

Aus Borstel in die Bundesliga? Im Nachwuchsbereich hat das ja auch geklappt. Die Shooters haben in Müllers Heimatort in den vergangenen Jahren ohnehin Fans gewonnen, künftig werden bestimmt mehr Einwohner im Mühlenfelder Land wissen, was einer der ihren sportlich so treibt.

