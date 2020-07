Jugendkunstschüler auf Fotokurs im Amtsgarten

Zwischen Gemäuer und Natur finden Sophie (v. li.), Melina, Lena, Leonie, Ylvie und Hanna viele unterschiedliche Fotomotive, die sie gleich festhalten. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Viele von ihnen sind das erste Mal mit einer Kamera unterwegs: In der „Kleinen Kulturveranstaltung“ der Jugendkunstschule (Juku) konnten sich die zwölf Teilnehmer auch beim Fotografieren ausprobieren.

Eine Woche lang durften die zwei Gruppen - jeweils mit Zehn- und Elfjährigen sowie Sechsjährigen in den Sommerferien verschiedene Disziplinen kennen lernen. Mit Unterstützung aus einem Corona-Fördertopf der Region wurde gemalt, getöpfert, geflochten aber auch - erstmals in der Juku-Geschichte - fotografiert.

„Ausprobieren wollten wir das schon immer, jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich Dozentin Andrea Grams. Für die älteren Kinder gab es mit einer Präsentation und Funktionen der geliehenen Digitalkameras etwa eine Stunde Theorie - die Jüngeren durften etwas schneller selbst durch die Sucher sehen.

Im Amtsgarten am Schloss haben aber alle verschiedene Motive gefunden - gesammelt wurden etwa Bilder in Hoch- und Querformat, Nah- und Landschaftsaufnahmen sowie Motive, die den jungen Künstlern selbst am Herz lagen.

Am Freitag gab es eine Präsentation, in denen die Kinder ihre schönsten Motive angesehen haben. Doch das soll nicht das Ende von Fotografie in der Juku sein. „Am liebsten würde ich einen regelmäßigen Fotoclub anbieten“, wünscht sich Grams.

