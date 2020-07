Unordnung in den Auengärten: Müll und vergessene Ölspur sorgen für Unruhe

Die Ölspur am Drachenfeld und einige Verpackungsabfälle direkt gegenüber der Baustelle sorgen für Ärger.

Neustadt (tma). Seit etwa einem Monat ist die Straße Drachenfeld im Neubaugebiet Auengärten fertig gepflastert - wenn auch noch nicht an die Hauptstraße „Im Auenland“ angeschlossen.

Den Großteil dieser Zeit fällt den Anwohnern aber eine Ölspur auf, die ein Heizöllieferant vor drei Wochen hinterlassen hat. Die Firma hat nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt bereits den zuständigen städtischen Bauhof eingeschaltet, doch getan hat sich nichts - das Öl ist weitgehend versickert. Ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat die Stadt deswegen anonym kontaktiert. In der Nachricht an Bürgermeister Dominic Herbst sind auch große Mengen Müll am Feld gegenüber der Baustelle am Wölper Ring ein Thema. Gegenüber der Neustädter Zeitung bezeugt der Anwohner gesehen zu haben, wie Bauarbeiter diesen „achtlos aus dem Autofenster“ geworfen haben.

„Da stellt man sich doch die Frage, wie wichtig die Natur der Stadt Neustadt wirklich ist, wenn die Leute ihren Müll ins Grüne werfen und das Öl im Pflaster versickert“, heißt es in seiner Anfrage an die Stadt. Eine Antwort gab es bis Redaktionsschluss keine, auch weil die Stadt erst jetzt einen Namen zu der Nachricht hat. „Wir nehmen die Beantwortung von Bürgeranfragen ernst und bemühen uns immer, diese zeitnah und ausführlich zu beantworten“, schreibt Stadtsprecherin Nadine Schley. „Es gibt jedoch in unserer, wie in vielen anderen Verwaltungen die Regel, dass weder anonyme Anzeigen noch anonyme Anfragen bearbeitet werden.“

Die Bearbeitung hat die Stadt aber zugesagt, jedoch würde dies länger dauern, weil mehrere Sachbereiche zuständig sind. Der Antragsteller zeigt sich enttäuscht: „Hier kommt niemand vorbei und guckt sich die Situation einmal genauer an.“ Verständnis hätten die Anwohner keines mehr, dafür würden sich die Probleme im Neubaugebiet inzwischen schon zu sehr anhäufen.

Er erwarte von einem grünen Bürgermeister mehr Handlungsbereitschaft bei Fragen zum Thema Naturschutz. „Auf der anderen Seite wird jedoch der Teich, an dem Kinder spielen können, mit dem Hinweis eingezäunt, dass die Natur sich hier erholen muss“, so der anonyme Antragsteller.

Kommentar: Ein Blick ist unbürokratisch und schnell

Bei einer Ölspur im Gefahrenbereich ist die Feuerwehr schnell zur Stelle, schließlich ist diese „unverzüglich zu beseitigen“ - so steht es in der Straßenverkehrsordnung. Ohne Frage, der Fall ist in den Auengärten anders, doch sowohl im Interesse des Naturschutzes als auch der Attraktivität des Neubaugebietes sollte sich die Beseitigung einer Spur nach eingegangenen Meldungen nicht lange hinziehen.

Natürlich ist Kritik am anonymen Vorgehen des Anwohners berechtigt, der Abstecher eines einzigen Verwaltungsmitarbeiters hätte den Fall jedoch schnell und unbürokratisch bestätigen können. So fühlen sich Anwohner gehört und neue Interessenten werden nicht abgeschreckt. Denn eine Straße, die den Großteil ihres Bestehens mit einer Spur sichtbar ist, droht schnell zu dem zu werden, was der Tod eines jeden Neubaugebietes ist - ein Schandfleck.

Tobias Maibaum

