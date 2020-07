Die Corona-Lage am Donnerstag: Aktuell acht Fälle

Neustadt (tma). Weiter steigt die Zahl der Corona-Fälle im Stadtgebiet - mit einem Fall jedoch nicht so drastisch, wie noch am Mittwoch.

Damit steigen die Betroffenen im gesamten Stadtgebiet seit Ausbruch des Covid-19-Virus von 63 auf 64.* Aktuell sind acht Personen infiziert.

In der Region - Landeshauptstadt inklusive - wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im Februar insgesamt 2.826 (2.821) Menschen mit positiven Tests gezählt (Stand: Mittwochnachmittag, Vortag in Klammern). Davon gelten mittlerweile 2.678 (2.678) als genesen. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie 120 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion. Damit liegt die aktuelle Zahl der betroffenen Regionsbewohner mit heutigem Datum bei 28 (23). Noch 8 (+/-0) positiv getestete Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 4 (+/-0) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 85 Infizierte (+/-0), 10 bis 19 Jahre: 168 (+2); 20 bis 29 Jahre: 472 (+1); 30 bis 39 Jahre: 452 (+1); 40 bis 49: 467 (+/-0); 50 bis 59 Jahre: 505 (+/-0); 60 bis 69 Jahre: 230 (+/-0); 70 bis 79 Jahre: 165 (+/-0); 80 Jahre und älter: 280 (+1). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

