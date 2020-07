Gefahr: Bäume auf dem Friedhof Lüningsburg müssen gefällt werden

Stadt will im Herbst Neupflanzungen vornehmen

Neustadt (r/dgs). Auf dem Friedhof Lüningsburg werden Baumfällarbeiten durchgeführt. So ist die Allee aus Mehlbeeren in Richtung des Bodendenkmals durch die trockene Witterung der vergangenen Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Daher soll die Hälfte der Bäume am 27. und 28. Juli gefällt werden.

Das Naturschutzrecht erlaubt eigentlich Fällungen vor dem 30. September nur in Ausnahmesituationen, wie der mangelnden Verkehrssicherheit. Bei den betroffenen Bäumen kann die Stadt diese bis in den Herbst nicht mehr gewährleisten. Daher werden sie schon jetzt entfernt. „Die zu fällenden Bäume haben nur noch anteilig vitale Baumkronen ausgebildet. Durch das trockene Frühjahr bestehen manche Bäume zur Hälfte nur noch aus Totholz. Zur Gewährleistung der sicheren Nutzung des Friedhofgeländes muss die vorzeitige Fällung durchgeführt werden“, erklärt Martin Hannebauer vom zuständigen Fachdienst Stadtgrün. Im Herbst wollen die Mitarbeiter der Verwaltung dann Neupflanzungen vornehmen, um die Lücken wieder aufzuforsten. Der Alleecharakter soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

„Hierbei werden Baumarten eingesetzt, die die erhöhten klimabedingten Herausforderungen bewältigen können und hinsichtlich der hohen ökologische Wertigkeit der Mehlbeeren in Nichts nachstehen“, betont der Fachdienst-Mitarbeiter.

