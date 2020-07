Was vom Abend übrig blieb ...

Neustadt (os). ... ärgert manchen Betrachter am nächsten Tag. So wie NZ-Leser Hans-Hermann Sprick die „Schweinerei“ nicht fassen kann, die Unbekannte von Freitag auf Samstag im Amtsgarten hinterließen. Reichlich Fastfood-Verpackungen und Flaschen haben es nicht in den Mülleimer geschafft, sondern verteilen sich drumherum. Sprick hat die Stadt informiert, die den Hinweis an den Eigentümer, die Stiftung Kulturregion weitergeben hat.

Vielleicht lässt diese bei Gelegenheit auch die an der Bank fehlende Rückenlehne ersetzen.

