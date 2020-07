„Gesunde“ Dorfgemeinschaft kümmert sich um die Wege

Fünf Wegetrupps bessern wichtige Verbindungen aus

In Scharrel wurden über einen gesamten Tag hinweg die Wege rund um den Ort ausgebessert. Foto: Fricke-Deppe vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Scharrel (fd). „Nur so funktioniert eine gesunde Dorfgemeinschaft“, sagt Matthias Müller, seit einiger Zeit der 1. Vorsitzende des Realverbandes. Seine Mitstreiter und er setzen sich für ein intaktes Miteinander ein, das es in Scharrel nach seinen Worten noch gibt. Am vergangenen Wochenende kamen fünf Arbeitstrupps zusammen, um die wichtigen Wege rund um den Ort am Rande des Otternhagener Moors auszubessern. Schaufeln, Trecker, Anhänger und gute Laune brachten die 30 Frauen und Männer mit. „Traditionell wird diese Arbeit als Hand- und Spanndienst bezeichnet, natürlich auf freiwilliger Basis, nicht wie früher, als Anordnung“, führte Müller am Rande der Aktion aus. Die von allen genutzten Feldwege wurden in Handarbeit ausgebessert. Das dazu nötige Wegematerial lagerte am Sportplatz, die Trupps bedienten sich dort fleißig. „Wir versuchen so viele Dorfbewohner, wie möglich mit einzubeziehen. So wird beispielsweise Holz an den Wegen gelagert und durch eine Wegeabgabe ausgeglichen“. Nach Beendigung der Aktion folgte ein gemütliches Beisammensein mit kühlen Getränken und frischem Grillgut.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1115 vom 25.07.2020