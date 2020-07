Die Corona-Lage am Dienstag: Keine weiteren Neu-Infektionen

Neustadt (os). Keine Veränderung bei den Infizierten-Zahlen seit gestern. Mit Stand vom heutigen Dienstag meldet das Gesundheitsamt der region weiterhin "nur" einen Fall für das Neustädter Land. Da dieser am Montag erstmals gemeldet wurde, wird es nun noch zwölf weitere Tage dauern, bevor Neustadt frühestens wieder ohne offizielle Infizierte sein kann.Damit bleibt es bei 57 Betroffenen im gesamten Stadtgebiet seit Ausbruch des Covid-19-Virus.*

Im gesamten Regions-Gebiet gab es seit Freitag sieben neue Fälle. Von den zuletzt 15 der 21 Kommunen ohne aktuelle Covid-19-Fälle ist Neustadt die einzige mit einem oder einer neuen Infizierten. In der Region - Landeshauptstadt inklusive - wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im Februar insgesamt 2.811 (2.808) Menschen mit positiven Tests gezählt (Stand: Montagnachmittag, Vortag in Klammern). Davon gelten mittlerweile 2.678 (2.667) als genesen. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie 120 (+1) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion. Damit liegt die aktuelle Zahl der betroffenen Regionsbewohner mit heutigem Datum bei 13 (22). Noch 5 (+/-0) positiv getestete Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 4 (+/-0)auf Intensivstationen.

Eine Altersverteilung gibt es am heutigen Tag nicht.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

