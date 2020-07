Im zweiten Anlauf noch mehr Drogen gefunden

Selber Fluchtplan scheitert wieder

Neustadt (os). Beim zweiten Besuch von Polizeibeamten an der Wohnung eines 18-Jährigen aus der Kernstadt am Montag sollte eigentlich nur eine DNA-Probe genommen werden. Der junge Mann trat aber wie beim vorherigen Besuch am 11. Juli die Flucht durch das Fenster an. Darauf waren die Ermittler jedoch vorbereitet und hatten sich dort ebenfalls postiert. Der neuerliche Fluchtversuch hatte einen guten Grund. Der Neustädter trug 465 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial bei sich. Die Menge der Drogen bedeutet eine satte Steigerung. Bei der vom Amtsgericht Hannover angeordneten Hausdurchsuchung neun Tage zuvor wurden „nur“ 96 Gramm gefunden, ebenfalls eine Feinwaage und ein verbotenes Springmesser.

Der 18-Jährige, als Konsument von Betäubungsmitteln durchaus polizeibekannt, wurde wegen Verdacht des Handels mit Drogen in nicht geringen Mengen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hannover beantragte einen Haftbefehl, das Amtsgericht Neustadt schickte den jungen Neustädter daraufhin noch am Montag auch in Untersuchungshaft.

