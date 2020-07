Drogen am Steuer und zu schnell

Polizei stellte zahlreiche Verkehrsverstöße fest

Neustadt (os). Neun Beamte des Kommissariats und der Zentralen Polizeidirektion haben am Montag zwischen 8 und 14 Uhr bei „gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen“ zahlreiche und verschiedenste Verstöße festgestellt.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung an der Lindenstraße wurden sieben Verstöße registriert. Im Rahmen der Kontrolle eines 46-jährigen VW-Fahrers, der zu schnell fuhr, kam heraus, dass seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist die Folge, seine Fahrt endete an der Kontrollstelle.

Einen 38-jährigen VW-Fahrer stoppten die Polizisten in der Straße Wallgraben, weil er während der Fahrt verbotswidrig sein Handy nutzte. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urin-Test fiel positiv auf Kokain aus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, auch er durfte nicht weiterfahren.

An der Kreuzung Wunstorfer Straße/Herzog-Erich-Alle stellten die Beamten drei Rotlichtverstöße fest. Vier Verkehrsteilnehmer missachteten das unbedingte Haltgebot am Stopp-Schild an der Theodor-Heuss-Straße/Nienburger-Straße.

