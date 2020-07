"Karin" blitzt diese Woche in der Kernstadt

Königsberger Straße ist bis Montag Standort

Diese Woche wacht "Karin" über die Einhaltung der vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer in der Königsberger Straße. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (os). Wer mit mehr als 30 Stundenkilometern durch die Königsberger Straße unterwegs ist, kann dort in dieser Woche Bekanntschaft mit dem städtischen Blitzeranhänger namens Karin machen. Nach dem abgesagten Standort Averhoy, dort wird wie berichtet erst geprüft, welche Geschwindigkeit nach der Fahrbahnsanierung gilt, ist die Kernstadtstraße kurzfristig auf den Kontrollplan gerückt. Bis Montag steht das Messgerät dort, aufgebaut wurde es nach der verkürzten Kontrollwoche in Otternhagen schon am gestrigen Montag.

In dieser Woche schaut sich ein Vertreter der Polizeiinspektion Garbsen den Blitzer vor Ort an. Anschließend geht es auch um neue Kontrollpunkte, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue im Gespräch mit der Neustädter Zeitung sagte.

