Die Corona-Lage am Montag: Neustadt hat wieder einen Infektionsfall

Klinikzahlen weiter gesunken

Neustadt (os). Es sollte wohl kein drittes Wochenende ohne Covid-19-Infektion geben: Das Gesundheitsamt der Region meldet in den Zahlen vom heutigen Montag wieder einen aktuellen Corona-Fall für das Stadtgebiet. Details zu der infizierten Personen werden wie üblich nicht genannt. Damit sind es nun 57 Betroffene seit Ausbruch der Pandemie im Neustädter Land.

Im gesamten Regions-Gebiet gab es seit Freitag sieben neue Fälle. Von den zuletzt 15 der 21 Kommunen ohne aktuelle Covid-19-Fälle ist Neustadt die einzige mit einem oder einer neuen Infizierten. In der Region - Landeshauptstadt inklusive - wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im Februar insgesamt 2.808 (2.801) Menschen mit positiven Tests gezählt (Stand: Montagnachmittag, Vortag in Klammern). Davon gelten mittlerweile 2.667 (2.667) als genesen. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie 119 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion. Damit liegt die aktuelle Zahl der betroffenen Regionsbewohner mit heutigem Datum bei 22 (15). Noch 5 positiv getestete Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 4 auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 85 Infizierte (+2), 10 bis 19 Jahre: 162 (+3); 20 bis 29 Jahre: 470 (+/-0); 30 bis 39 Jahre: 451 (+1); 40 bis 49: 463 (+1); 50 bis 59 Jahre: 501 (+/-0); 60 bis 69 Jahre: 230 (+/-0); 70 bis 79 Jahre: 165 (+/-0); 80 Jahre und älter: 279 (+/-0). Ohne Altersangabe: 2.

Zur Frage, wann ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Kita gehen sollte, wurde jetzt auf Initiative des Obmanns der Kinder- und Jugendärzte in Hannover, Dr. Buck, unter Mitwirkung der Kassenärztlichen Vereinigung Hannover, des Gesundheitsamtes Landkreis Hildesheim, des Gesundheitsamtes der Region Hannover und der Fachdezernate für Jugend und Familien der Stadt und der Region Hannover eine Empfehlung für Eltern und Kindergartenleitungen erarbeitet. Sie findet sich direkt unter den aktuellen Corona-Infos auf hannover.de im Internet.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

