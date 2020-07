Haus für Gesundheit soll ab Herbst wachsen

Klax-Kindergarten wird größter Mieter

Das Haus für Gesundheit soll Zuwachs bekommen, Baubeginn könnte im Herbst sein. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). In „gesunder“ Umgebung lag der Klax-Kindergarten schon immer. Die einstige Kindertagesstätte des Klinikums ist mittlerweile privatisiert, aber noch im angestammten Gebäude hinter dem Krankenhaus untergebracht. Das ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Räumlich bedeutet der anstehenden Umzug nur eine Veränderung um rund 250 Meter Luftlinie direkt an die Linden- und Röntgenstraße. Dort soll am Haus für Gesunheit ab Spätherbst der zweite Bauabschnitt umgesetzt werden. Auf insgesamt vier Geschossen baut die Firma Rahlfs weitere rund 3.000 Quadratmeter Flächen für Arztpraxen und weitere Anbieter aus der Gesundheitsbranche - und eben Platz für die Kita. Die wird mit rund 1.100 Quadratmetern im Erdgeschoss und der Hälfte des ersten Obergeschosses wohl größter Mieter des Anbaus sein, wie Geschäftsführer Günter Rahlfs im Gespräch mit der Neustädter Zeitung sagte. „Noch haben wir freie Flächen, die sehr individuell verteilbar sind“, ergänzt er. Das Gebäude wird wie der erste Bauabschnitt auch in Staffelgeschossbauweise errichtet und komplett barrierefrei sein. Auch Gründächer sind geplant.

Für die Nutzung des zum Klinikum gehörenden Grundstücks wurden Ende Mai Erbbaurechtsverträge geschlossen - wie auch beim ersten Haus für Gesundheit.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020