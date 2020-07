Nach 17 Jahren als Schulleiterin geht Birgit Bösche in den Ruhestand

Menschen in unserer Stadt

Auf einer CD hat sich jedes Kind der Grundschule persönlich von Birgit Bösche verabschiedet. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen (dgs). „Gefühlt bin ich mein Leben lang zur Schule gegangen“, sagt Birgit Bösche mit einem Lächeln. Nach dem Abitur ging es auf die Pädagogische Hochschule und von dort aus direkt in den Schuldienst. Jetzt verabschiedet sich die 66-Jährige in den Ruhestand - nach 28 Jahren an der Grundschule Poggenhagen, davon 17 Jahre als Leiterin.

Eine Rallye durch das Dorf hatten sich Schüler und Kollegen zum Abschied ausgedacht. Corona-gerecht musste die Pädagogin von Station zu Station radeln, wo sich jeweils kleine Schülergruppen Aufgaben für sie überlegt hatten - vom Steckenpferdreiten bis zum verrückten Labyrinth. „Außerdem habe ich eine CD geschenkt bekommen, auf der sich jedes Kind persönlich von mir verabschiedet“, freut sich Bösche.

Dass sie ihrer Schule nicht endgültig den Rücken kehrt, weiß Birgit Bösche schon jetzt. Da sie im Dorf lebt, will sie das Geschehen auch weiterhin im Blick behalten. Zum nächsten Schuljahr werden gleich zwei erste Klassen eingeschult. „Wir haben schon jetzt beschlossen, dass es zwei Gottesdienste und getrennte Feiern geben wird“, erklärt die scheidende Schulleiterin mit Blick auf Corona.

Froh ist Bösche, dass sich mit Corinna Flint-Weindinger eine Lehrerin aus dem Kollegium gefunden hat, die ihren Posten übernehmen möchte - wenn auch erst einmal kommissarisch. Seit ihrem Start als Schulleiterin habe sich viel verändert, berichtet die Pädagogin und weist auf die umfangreiche Verwaltungsarbeit hin. Zunächst habe sie den „Papierkram“ noch selbst erledigt, bevor dann eine Schulsekretärin für Entlastung sorgte. Mit der Entwicklung hin zum Ganztagsunterricht stehe die Schule vor neuen Herausforderungen. Positiv sei da in jedem Fall die enge Zusammenarbeit mit der gegenüberliegenden Kindertagesstätte „Lummerland“, die den Hort betreut.

Der wird im kommenden Schuljahr in Container umziehen. Für die Ausgabeküche soll die Schule aber nach wie vor einen Raum zur Verfügung stellen. „Das ist ein Problem, zumal durch die zusätzliche erste Klasse im nächsten Schuljahr schon der PC-Raum entfällt“, sagt Bösche. Als „Freundin von To-do-Listen“ ärgert sie sich, dass sich dafür bis zu ihrer Pensionierung keine Lösung ergeben. „Wir haben ein tolles pädagogisches Konzept, aber die räumlichen Voraussetzungen dafür stimmen nicht“, erklärt sie an die Adresse des Schulträgers. Ihrer Nachfolgerin will Birgit Bösche auch nach ihrer Pensionierung auf Anfrage gern mit Rat zur Seite stehen. Ansonsten gibt es aber auch privat bereits eine To-do-Liste. Wichtig sind ihr vor allem mehr Zeit für Kinder und Enkelkinder. Und das Golf- und Bridge-Spielen sollen auch nicht zu kurz kommen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020