Stadt verschickt Gebührenbescheide für das neue Kindergartenjahr

Terminlicher Start des Regelbetriebs noch nicht komplett klar

Neustadt (r/dgs). Noch ist nicht klar, wie lange der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kindertagesstätten noch aufrecht erhalten wird. „Die Diskussion im zuständigen Ministerium läuft gerade“, sagte Stadtsprecherin Kathrin Kühling am Donnerstag. Dessen ungeachtet, verschickt die Stadt bereits Gebührenbescheide. Sie gelten allerdings für den Normalbetrieb. „Daraus können die Eltern entnehmen, wie hoch die Gebühr im neuen Kita-Jahr ist“, erläutert Maic Schillack, Erster Stadtrat und zuständig für die Finanzen. Seit dem 1. Juni gilt außerdem eine geänderte Gebührensatzung. Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung und/oder im eingeschränkten Regelbetrieb betreut wurden, zahlen pro Betreuungstag ein 21tel des regulären Tagessatzes. „Da wir tagesgenau abrechnen, erfolgt die Abrechnung der Notbetreuung und des eingeschränkten Regelbetriebes erst Anfang September, wenn uns für jedes betreute Kind die genaue Zahl der Betreuungstage vorliegt“, erklärt Schillack, Eltern bekommen dann Anfang September die Abrechnung für die Monate Juni, Juli und August in einem Gebührenbescheid zugesandt.

