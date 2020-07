Stadtlauf startet dieses Jahr virtuell - dafür eine ganze Woche lang

Auf der Originalstrecke hat der Verkehr Vorrang - auch Alternativen zählen

Das Banner für den virtuellen Stadtlauf am TSV-Gelände ist nicht nur Zielpunkt, sondern kann auch als Fotopunkt in der „Ersatz-Woche" vom 20. bis 26. Juli dienen.

Neustadt (os). Nach der Absage des 9. Stadtlaufes beim TSV, eigentlich für Sonntag, 7. Juni, geplant, startet das größte Laufevent im Neustädter Land nun virtuell durch. Der Stadtlauf gehört zum Sparkassen-Laufpass der Region, der mit 38 Veranstaltungen größten Laufserie Deutschlands. Wie fast alle anderen Veranstalter, deren Lauf nicht ausgetragen werden konnte, ist der TSV Neustadt bei der virtuellen Auflage dabei. Dabei gibt es für jeden Wettkampf eine vorher bestimmte Laufwoche, in der die jeweilige Distanz zurückgelegt werden kann. Ob auf der Originalstrecke oder einer alternativen Route ist dabei jeweils einerlei. Die virtuelle Stadtlauf-Woche beginnt am Montag, 20. Juli und endet am Sonntag, 26. Juli.

So funktioniert die Teilnahme: Unter tsv-neustadt.net führt der Stadtlauf-Link zur Anmelde-Webseite. Wer sich registriert, erhält eine Startnummer und den Laufpass per Post, mit im Umschlag sind auch Sticker, die in diesem Jahr die beliebten Laufpass-Stempel ersetzen. Mit der Startnummer kann an einem beliebigen Tag der Stadtlauf-Woche ein Lauf in der gewünschten Länge absolviert werden. Als Nachweis wird ein Foto mit Startnummer an die Laufpass-Mailadresse des jeweiligen Laufes gesendet. Ein möglicher Spot für ein Erinnerungsfoto könnte das Banner des virtuellen Stadtlaufs sein, dass auch die symbolische Ziellinie darstellt. Die Nummer gilt nicht nur für den virtuellen Stadtlauf, sondern auch für alle weiteren Ersatz-Events.

Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos, eine Spende kann jedoch freiwillig erfolgen. Alle auf diesem Weg erzielten Einnahmen werden unter den teilnehmenden Veranstaltern aufgeteilt, die damit einen Teil der bereits entstandenen Kosten decken können.

Start- und Ziel liegen nicht vor oder auf dem TSV-Gelände. Als Zielpunkt wird der TSV ein markantes Banner auf Höhe des Haupteingangs aufhängen. Die Startlinien für 5- und 10-Kilometer-Distanz werden im Bereich des Krankenhauses liegen und gut erkennbar markiert. Auch Kilometer-Markierungen wird es an der Strecke geben. Die Kinderlaufstrecken, die sonst angeboten werden, sind jedoch nicht ausgewiesen.

Die Einhaltung der Corona-Regeln wird vorausgesetzt, deshalb sollten größere Gruppen möglichst vermieden werden oder auf die entsprechenden Abstände achten.

„Wir wünschen viel Spaß beim virtuellen Stadtlauf und freuen uns über viele Teilnehmer“, sagt Sportkoordinator Christoph Ihringer, betont aber, dass jede eigene Strecke - ob in Neustadt oder andernorts - ebenso geeignet für die Teilnahme ist, wie der original-nahe Kurs. „Vielleicht sogar besser, wenn sie abseits des Verkehrs liegt.“

