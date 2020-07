„Der Platz soll dauerhaft bespielbar bleiben“

Basketball-Körbe pünktlich zur Citybeach-Eröffnung fertig

Sportangebot vor historischer Kulisse: Die Basketballkörbe am Schloss/Amtsgericht sind verstärkt worden und wieder bespielbar.

Neustadt (os). Stumpfe Gewalt hatte im März einen der Korbständer auf dem Basketballplatz am Amtsgericht zu Fall gebracht. Direkt über dem Boden war das Aluminium abgerissen. Jetzt wurden die Ständer noch einmal deutlich verstärkt und in Stahlausführung aufgebaut. „Wir sehen uns in der Verantwortung. diesen Platz dauerhaft bespielbar zu halten und werden uns keinem Vandalismus beugen“, sagt der Stadtmarketing-Vorsitzende Thorsten Steen. Trotzdem hofft er, dass die jetzige Maßnahme länger Erfolg hat.

Reichlich Geld hat der Stadtmarketingverein in den vergangenen Jahren investiert, um den Basketballplatz am Amtsgericht bespielbar zu halten. Immer wieder waren zuvor Körbe abgerissen oder Netze entwendet worden. Für mehr als 2.000 Euro wurden hochwertige Bretter und bundesligataugliche Klappkörbe beschafft. Letztere geben nach, wenn man sich an sie hängt. Die neuen Stützen haben wiederum knapp 1.500 Euro gekostet.

Steen betrachtet aber den Zustand der Spielffeldoberläche „mit einiger Sorge“. Durch falsche Nutzung sei diese beschädigt worden.

