Mit Abstand die Besten

KGS verabschiedet kleinen Abi-Jahrgang

Ein bisschen Lockerheit: Für ein Foto mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, Ralf Weghöft, legte auch der Jahrgangsbeste Oliver Cedric Dorn mit einem Notenschnitt von 1,9. den Mund-Nasen-Schutz ab. Foto: Tautenhahn vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tau). Mit Beginn der Sommerferien in dieser Woche endet ein turbulentes Schuljahr. Die Corona-Pandemie hat für tiefgreifende Einschränkungen gesorgt. Schulschließungen, der Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht sowie Abschlussprüfungen unter besonderen Bedingungen. Es sind ungewöhnliche Zeiten und an der KGS Neustadt gilt das gleich in doppelter Hinsicht. Denn eigentlich hätte es in diesem Jahr wegen der Umstellung auf G9 gar keinen Abiturjahrgang gegeben, sagt der Leiter des Gymnasialzweiges, Christian Dummeyer. Die Gesamtschule bildet aber eine Ausnahme, denn hier ist vor einiger Zeit ein Sonderjahrgang für Realschüler eingerichtet worden, die nach ihrer mittleren Reife den schulischen Weg fortsetzen und das Abitur ablegen wollten.

Es war ein kleiner Jahrgang mit 14 Absolventen, die in der Mensa der KGS ihre Abschlusszeugnisse entgegen nahmen. Zuvor richteten Schulleiter Burkhard Jonck und Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst, der selbst vor 13 Jahren an der KGS die Reifeprüfung ablegte, Grußworte an die Abiturienten. Das Stadtoberhaupt wies darauf hin, dass der Jahrgang durch Corona erhebliche Einschnitte hat hinnehmen müssen, die auch noch fortdauern. Denn einen Abiball, wie das sonst üblich ist, gibt es nicht. Abstand nehmen könne aber auch ein Schritt nach vorn bedeuten, sagte Herbst. Er sprach die Digitalisierung an, die einen Schub erfahren habe. Dennoch sei auf diesem Feld noch „unglaublich viel zu tun“. Für die Schüler des Abschlussjahrgangs war es ebenfalls eine besondere Situation. Nur die engsten Angehörigen waren bei der Verabschiedung dabei. Abistreich und Abiball fielen flach, der Dank an die Lehrer mit kleinen Aufmerksamkeiten aber nicht. Und auch ein Motto gab es: „Abi 2020 - mit Abstand die Besten.“

Das Abitur bestanden haben: Thor-Can Avci (Hagen), Kimberly Bente (Eilvese), Julia Borchers (Esperke), Klaas Brandt (Amedorf), Oliver Cedric Dorn (Kernstadt), Lisa Marie Grabner (Hemmingen), Inga Heine (Vesbeck), Elena Krespani (Kernstadt), Malina Krüger (Bordenau), Jana Langreder (Poggenhagen), Kira-Marie Löbl (Helstorf), Marta Meineke (Kernstadt), Felix Meyer (Borstel), Jana Wilkens (Kernstadt).

Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020