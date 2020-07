Pastorin Kirsten Kuhlgatz feierlich verabschiedet

Diakonin Tanja Giesecke bleibt dem Kirchenkreis erhalten

Verabschiedung in der Kirchengemeinde Poggenhagen-Bordenau: Pastorin Kirsten Kuhlgatz (re.) und Diakonin Tanja Giesecke gehen neue Wege. Foto: Fricke-Deppe

Bordenau (fd). Rund elf Jahre leitete Kirsten Kuhlgatz die Geschicke der späteren Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen, nun zog es sie in ihre alte Heimat Burgdorf nach Steinwedel. „299 Menschen bei meinem Aufstellungsgottesdienst in der Steinwedeler Kirche mit kräftigem Gesang und interessierten Gesichtern. Das fühlt sich gut an und motiviert mich“.

Zukünftig wird Kuhlgatz mit Mann und Sohn im Steinwedeler Pfarrhaus leben. „Ich freue mich auf die Menschen in Aligse, Kolshorn, Ramhorst, Röddensen und Steinwedel“. Das ist das lachende Auge, aber ein Auge weint auch, da ließ Kuhlgatz keinen Zweifel. Elf Jahre Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf sowie zehn Jahre Vorstandsmitglied des Diakonieverbandes Hannover-Land. „An einem entscheidenden Punkt in eurem Leben hatte ich mit euch zu tun“, wandte sich die engagierte Pastorin an ihre ehemalige Kirchengemeinde. „Vielleicht an einem strahlenden Tag, vielleicht aber auch an einem traurigen“.

Kirsten Kuhlgatz studierte Theologie in Bethel und Göttingen, vor ihrer Tätigkeit im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf war sie Pastorin in Sarstedt und Ahrbergen. Auch im Garbsener Stadtteil Osterwald war sie anfangs tätig. „Ich wünsche der Gesamtkirchengemeinde ‚Bordenhagen‘, dass sich viele Menschen weiterhin mit ihr verbunden fühlen, sich an den verschiedensten Stellen mit ihrer Kraft und ihren Begabungen einsetzen und mit konstruktiver Kritik und Kreativität etwas von Gottes Liebe spürbar werden zu lassen.“ Kuhlgatz hat sich hinsichtlich der Zusammenführung der Kirchengemeinden Bordenau und Poggenhagen verdient gemacht. Für die Gemeindemitglieder sind Zusammenführungen, die in den letzten Jahren in den unterschiedlichen Kirchenkreisen der Region Hannover zahlreich stattgefunden haben, immer auch schmerzhaft. Es ist eine schwere Gratwanderung, damit sich keiner der Gemeinden in irgendeiner Form abgehängt fühlt. Das ist Kuhlgatz offensichtlich gelungen.

„Nach 139 Monaten in Bordenau und 131 in Poggenhagen, zwölfmal Weihnachten, Ostern und Pfingsten muss ich mich verabschieden, um neue Wege zu gehen“. Superintendent Michael Hagen würdigte in seiner Rede die Verdienste der Pastorin, wünschte Kraft und Zuversicht. Neue Wege wird künftig auch Diakonin Tanja Giesecke gehen. Sie bleibt aber dem Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf erhalten. „Jetzt ist es also soweit, ich muss mich tatsächlich von euch verabschieden. Das fällt mir nicht leicht, fange ich doch gerade an, die ersten Früchte zu ernten, die ich gesät habe“. Giesecke wechselt in die Stiftskirchengemeinde Wunstorf.

Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020