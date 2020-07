30-Jähriger und Komplizen sollen Drogen an Jugendliche verkauft haben

Streckmittel und 10.000 Euro beschlagnahmt

Neustadt (os). Im Zuge der Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler hat die Polizei am Mittwoch mehrere Objekte in Neustadt (wir berichteten) und Garbsen-Osterwald durchsucht, wie die Pressestelle der Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 24 und 31 Jahren.

Bereits seit längerem war die Polizei dem 30 Jahre alten Hauptverdächtigen auf der Spur. Er steht unter Verdacht, Drogen unter anderem an Jugendliche verkauft zu haben. Bei der Durchsuchung von mehreren Wohnungen wurden die Polizeibeamten am Mittwochabend schließlich fündig: Zwar wurden bei den Maßnahmen keine Drogen entdeckt, jedoch entsprechendes Verpackungsmaterial und Streckmittel sowie 10.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Für die Suche nach Beweismitteln waren Beamte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und Polizeihunde im Einsatz. Die Tatverdächtigen blieben nach Abschluss der Maßnahmen auf freiem Fuß.

Wegen des Verdachts des Drogenhandels wird nicht nur gegen den 30-Jährigen, sondern auch gegen zwei Komplizen im Alter von 31 und 24 Jahren ermittelt. Auch ihnen wird vorgeworfen, Drogen unter anderem an Minderjährige verkauft zu haben.

Wie berichtet war die Polizei in Neustadt mit zahlreichen Fahrzeugen und Ermittlern aktiv gewesen, unter anderem am Großen Weg, an der Friedrich-Brandt-Straße und an der Königsberger Straße. Die Beamten hatten sich am B 6-Parkplatz Dammkrug gesammelt wie NZ-Leser Karl-Heinz-Kruse festhielt.

