Die Corona-Lage am Donnerstag: Alles unverändert

Neustadt (os). Es bleibt alles beim bekannten Stand: 56 Menschen* waren im Neustädter Land seit Ausbruch der Corona-Pandemie von dem Virus betroffen, alle sind mittlerweile genesen. Seit 15 Tagen gibt es keine aktuell infizierten Personen mehr im gesamten Stadtgebiet - soweit die offiziellen Zahlen vom Gesundheitsamt der Region Hannover.

Im gesamten Regions-Gebiet gab es im Vergleich zum gestrigen Mittwoch keine Veränderungen - auch keine weiteren Genesenen. Weiterhin sind nun von von 21 Kommunen ohne aktuelle Covid-19-Fälle.

Int der Region Hannover - Landeshauptstadt inklusive - wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion im Februar insgesamt 2.799 (2.799) Menschen mit positiven Tests gezählt (Stand: Donnerstagnachmittag, Vortag in Klammern). Davon gelten mittlerweile 2.664 (2.664) als genesen. Gestorben sind seit Ausbruch der Pandemie 119 (+/-0) Menschen unter Beteiligung der Virus-Infektion. Damit liegt die aktuelle Zahl der betroffenen Regionsbewohner mit heutigem Datum bei 16 (16). Derzeit werden in Krankenhäusern in der Region Hannover noch 9 (9) Personen behandelt, bei denen Covid-19 über einen Test nachgewiesen wurde, davon 6 (6) auf Intensivstationen.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 82 Infizierte (+/-0), 10 bis 19 Jahre: 159 (+/-0); 20 bis 29 Jahre: 469 (+/-0); 30 bis 39 Jahre: 450 (+/-0); 40 bis 49: 462 (+/-0); 50 bis 59 Jahre: 501 (+/-0); 60 bis 69 Jahre: 230 (+/-0); 70 bis 79 Jahre: 165 (+/-0); 80 Jahre und älter: 279 (+/-0). Ohne Altersangabe: 2.

* Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020