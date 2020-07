Unklare Tempo-Lage - es blitzt nicht in Averhoy

„Karin“ bekommt Post - und antwortet

Neustadt/Otternhagen/Averhoy (os). Die kurze Mess-Woche des städtischen Blitzanhängers in Otternhagen hat trotzdem erhebliche Verstöße aufgedeckt. Obwohl nur zu den erweiterten Schulzeiten gemessen wurde, kamen zwischen Montagmittag und Donnerstagvormittag 218 Verstöße zusammen.

Zum ersten Mal hat „Karin“, wie das Messgerät heißt, auch direkte Post bekommen - ein Zettel klebte Donnerstag am Anhänger. Ein unbekannter Verfasser beklagt die Abzocke. In anderen Bundesländern würden zu Ferienzeiten Tempo 30-Schilder abmontiert. Ein findiger Anwalt könne sicher Nötigung oder Steuerverschwendung nachweisen. Eine Antwort gab es prompt: „So ein Quatsch“ beginnt die Nachricht. Der Spielplatz und Kinder würden sich ja nicht in Luft auflösen, antwortet jemand gleichermaßen anonym, aber unterzeichnet im Namen des Blitzers. „Der Kita-Betrieb läuft aber auch nocht“, ergänzt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue von der Stadtverwaltung.

In der kommenden Woche wird allerdings nicht - wie angekündigt - in Averhoy geblitzt. Nach der Sanierung der Fahrbahnoberfläche ist noch unklar, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 30 Stundenkilometer bleiben wird. Daher setzt die Stadtverwaltung die Messung aus. Stattdessen wird „Karin“ zu Wochenbeginn an der Königsberger Straße aufgebaut. Auch dort ist nur Tempo 30 erlaubt.

