Neue Anlaufstelle für Fahrgastschiffe

Bisher legt die Personenschiffahrt nur am Pilz-Kiosk/Jugendherberge an und ab, seit dem heutigen Samstag auch am Badestrand „Weiße Düne".

Mardorf (os). Wer am Steinhuder Meer Urlaub macht und mit dem Linien-Boot zum gegenüberliegenden Ufer schippern will, kann vom Nordufer aus bisher nur von einer Einstiegsstelle am Pilz-Kiosk aus übersetzen. Vom heutigen Samstag, 18. Juli, bis zum 13. September verkehren samstags und sonntags jetzt zwei zusätzliche Direktverbindungen zwischen Mardorf und Steinhude.

Jeweils um 11 und 15 Uhr startet ein Boot der „Auswanderer“-Flotte in Steinhude an den Strandterrassen. Eine Stunde später werden die Fahrgäste in Mardorf eingesammelt, bevor es zurück ans Südufer geht. Als Anleger in Mardorf dient der bisher wenig genutzte Steg N10 an der „Weißen Düne“ unmittelbar am Badestrand. Die Einzelstrecke kostet für Erwachsene acht Euro, für Kinder von vier bis 13 Jahren fünf Euro. Unter Corona-Bedingungen können bis zu 14 Passagiere mitfahren. An Bord gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Fahrradmitnahme ist auf den kleinen Schiffen in dieser Saison nicht möglich, Radler können aber weiterhin viermal täglich die bestehende Verbindung vom Steg am Pilz-Kiosk nutzen.

Der Testbetrieb ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen dem Naturpark Steinhuder Meer und der Personenschifffahrt Steinhude. „Rund um den gut besuchten Surfer- und Badestrand in Mardorf gibt es eine Nachfrage nach einer zusätzlichen Verbindung zum Südufer, dem wollen wir gern nachkommen. Zumal der Steg dort die Voraussetzungen bietet“, erläutert Doreen Juffa, Geschäftsführerin des Naturparks Steinhuder Meer. Damit der Linienverkehr wirtschaftlich realisierbar ist, unterstützt der Naturpark bei Bedarf finanziell.

„Die Vereinbarung ist eine gute Möglichkeit, Urlauberinnen und Urlaubern ein zusätzliches Ausflugsangebot zu machen und das Potenzial der Verbindung für die Zukunft zu testen“, sagt Hans-Joachim Galle, Geschäftsführer der Personenschifffahrt Steinhude. „Gerade in der Corona-Zeit wäre das für uns ohne die Kooperation nicht möglich gewesen.“

Nach Abschluss der Testphase in diesem Jahr wollen die Kooperationspartner gemeinsam auswerten, wie die Gäste am Steinhuder Meer die neue Verbindung angenommen haben. Langfristiges Ziel ist es - wenn die Fahrgastzahlen stimmen - die „Wasser-Haltestelle“ am Steg N10 als festen Bestandteil des Fahrplans zu etablieren. Ansonsten fährt die „weiße Flotte“ täglich ab 11 Uhr jeweils stündlich vom Nordufer zum Wilhelmstein.

