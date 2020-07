Großes Polizeiaufgebot sucht Rauschgift

Einsatz in der Kernstadt fällt auf

Mit mehreren Fahrzeugen rückten Ermittler an der Königsberger Straße an. Foto: Seitz

Dursucht wurden aber Räume in einem Mehrfamilienhaus am Küstriner Weg. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Unübersehbar für zahlreiche Passanten hat ein für das Stadtgbiet eher größeres Polizeiaufgebot am heutigen Mittwochnachmittag ein Mehrfamilienhaus am Küstriner Weg durchsucht. Beamte einer Verfügungseinheit, verstärkt um einen Diensthund und seinen Führer waren nach ersten Angaben der Polizeidirektion Hannover in Sachen Drogen aktiv geworden.

Zwischenzeitlich gibt es weitere Meldungen zu noch mehr Einsatzorten. Mindestens am Großen Weg und an der Friedrich-Brandt-Straße sollen ebenfalls Objekte durchsucht worden sein.

Weitere Informationen gibt die Pressestelle nach derzeitigem Stand erst morgen bekannt.

