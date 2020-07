Walter B. tot aufgefunden

Trauriges Ende einer Personensuche

Neustadt (os). Der seit Sonntagabend vermisste Rentner Walter B. (wir berichteten) lebt nicht mehr. Ein Zeuge entdeckte den Leichnam des 76-Jährigen am heutigen Mittwochmittag in einem Tümpel in der Leinemarsch nahe der Marschstraße und informierte die Polizei. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht

Die Beamten hatten in den vergangenen Tagen intensiv nach dem Senior gesucht und dazu auch den Polizeihubschrauber und einen sogenannten Mantrailer - einen speziell ausgebildeten Personensuchhund - eingesetzt. Walter B. war Patient im Klinikum und dort seit etwa 19.30 Uhr am Sonntag vermisst worden.

Ausdrücklich bedankt sich die Polizei bei allen, die bei der Suche nach Walter B. geholfen und Hinweise gegeben haben.

