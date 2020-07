"Das schmerzt schon sehr"

Erstmal kein Sommerlager für die Pfadfinder - dafür gibt es Post

Heidi Hoffmann (li.) und Meike Sollich verschicken für die Kinder Sommerlager-Päckchen als Zeltlager-Ersatz.

Neustadt (r/dgs). Die Sommerferien haben begonnen - und damit steht eigentlich auch das jährliche Zeltlager der Pfadfinder der Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) an. Normalerweise ist die Vorfreude groß, Taschen werden gepackt, Zelte zusammengesucht, Kisten bereit gestellt, letzte Einkäufe getätigt.

In diesem Jahr ist alles anders: Zum ersten Mal in der Geschichte des Stamms St. Peter und Paul findet kein Sommerlager statt. Keine Wasserschlacht bei Sonnenschein, kein Geländespiel im Wald, kein gemeinsames Singen am Lagerfeuer bis tief in die Nacht unter dem Sternenhimmel. „Das schmerzt schon sehr“, sagt Hans Höing vom Vorstand. Seit 35 Jahren sei das „SoLa“ das „Highlight“ der Arbeit. „Darauf freut man sich das ganze Jahr“ .

Dabei wäre ein Zeltlager nach den neuesten Corona-Vorgaben des Landes Niedersachsen sogar wieder erlaubt. Als die Entscheidung zur Absage Anfang Juni getroffen wurde, war das allerdings nicht absehbar. „Wir müssen Workshops planen, die Anmeldung organisieren, Fahrzeuge reservieren, Stornokosten berücksichtigen - und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen. Irgendwann mussten wir über die Durchführung des Zeltlagers entscheiden und die Vorgaben ließen nichts anderes zu als eine Absage“, macht Höing deutlich.

Aber die Pfadfinder wären nicht Pfadfinder, wenn sie sich nicht etwas Kreatives einfallen ließen. Auf die rund 50 Kinder und Jugendlichen wartet nun zum Beginn der Ferien ein kleines Päckchen. Darin finden sie einen Aufnäher für ihr Klufthemd, das Lieblingsgetränk aus dem Sommerlager („Krümeltee“), einen DPSG-Kugelschreiber, einen Aufkleber mit einer Pfadfinder-Lilie, Blumensamen zum Aussäen, eine Pfadfinder-Zeitschrift, schwarzen Zeltstoff zum Basteln, ein Ausmal-Bild, Schnur zum Knoten-Üben, zwei Kochrezepte - und ein Bingo-Spiel mit verschiedenen Aufgaben. „Versuche, mit Deiner Familie einen Tag lang keinen Müll zu verursachen“, „Backe einen roten Kuchen“, „Baue ein Mini-Zelt“ oder „Gestalte einen Sommerlager-Stein und bringe ihn zum Gemeindehaus“ - für jedes Alter sind passende Aufgaben dabei. „Damit möchten wir ein kleines Stück Sommerlager-Gefühl nach Hause schicken“, sagt Heidi Hoffmann, die seit vielen Jahren ehrenamtlich als Wölflings-Leiterin für die Jüngsten aktiv ist.

Auch die Jungpfadfinder im Alter von neun bis zwölf Jahren können sich auf eine besondere Aktion freuen. An zwei Tagen in den Ferien treffen sie sich auf dem Gelände „Haus Ried“, um im Bordenauer Wald ein Baumhaus zu bauen. Die Pfadfinder sind Mitglied im Verein der Freunde von Haus Ried. Dort haben sie bereits eine Solaranlage installiert, die bis heute für Licht und Strom sorgt. Vor zwei Jahren wurde eine Grillhütte in Eigenregie gebaut. Meike Sollich leitet in ihrer Freizeit die „Blaue Stufe“ der Jungpfadfinder. Zusammen mit ihrem Vater Reinhard Sollich und dem Rover Thomas Maibaum hat sie nun diese Bau-Aktion geplant.

Über die Ergebnisse werden die Pfadfinder auf ihrer Website www.DPSG-Neustadt.de und auf ihrem Instagram-Kanal unter pfadfinden.neustadt berichten.

