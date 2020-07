"Freddie Mercury" am Franzsee

Solarkino-Open-Air mit dem Film „Bohemian Rhapsody“

Amedorf (r/dgs). Im Solarkino-Open-Air im Naturbad am Franzsee läuft am Samstag, 1. August, der Film „Bohemian Rhapsody“ - allerdings nur, wenn das Wetter gut ist. Mit zwei Solarfahrrad-Anhängern rollt das Team des „Cinema del Sol“ nach Amedorf, um die Leinwand idyllisch zwischen die hohen Bäume zu spannen. Mit einbrechender Dunkelheit können dann die Solar-Akkus zeigen, was in ihnen steckt.

Eine Anmeldung zu diesem besonderen Kinoabend ist nur über das Anmeldeformular auf der Homepage www.franzseebad.de möglich und auch notwendig, denn die Plätze sind begrenzt und werden nach dem „Windhundverfahren“ vergeben. Die Buchungsbestätigung muss vorgelegt werden. Der Eintritt ist frei.

„Es wäre toll, wenn die Besucher Sitzgelegenheiten wie Klappstühle, Kissen oder Decken mitbringen können, denn die Anzahl bequemer Stühle ist begrenzt“, lautet der Hinweis von Christiane Gruber von der Franzsee-Initiative. Getränke, Snacks und natürlich auch Popcorn werden angeboten.

Der Film „Bohemian Rhapsody“ begeistert nicht nur Queen-Fans. Die 1970 von Freddie Mercury gegründete Band schrieb Musikgeschichte. Sie produzierte Hit um Hit, doch hinter der Fassade sah es anders aus: Frontman Freddie Mercury kämpfte mit seiner inneren Zerrissenheit und versuchte, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verließ er die Band, um eine Solokarriere zu starten. Doch schon bald musste er erkennen, dass es ohne seine Mitstreiter nicht funktionierte. Obwohl er mittlerweile an Aids erkrankt war, gelang es Mercury, seine Bandmitglieder noch einmal zusammen zutrommeln und beim „Live Aid“-Konzert einen legendären Auftritt hinzulegen…

