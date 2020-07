Geduldsprobe für Autofahrer

Zwei Baustellen sorgen für hohes Verkehrsaufkommen

Baustellen an der Schlossbrücke und in Bordenau führen zu Staus. Auf der Wunstorfer Straße, aber auch auf der Lindenstraße müssen Autofahrer oft Geduld mitbringen.

Neustadt (dgs). Autofahrer müssen momentan Geduld haben, wenn sie durch die Innenstadt wollen. Nach wie vor staut sich der Verkehr an der Schlossbrücke. Wie berichtet, verlängern sich hier die Bauarbeiten noch bis zum Ende des Monats. Gleichzeitig ist die Ortsdurchfahrt Bordenau in Höhe der Leinebrücke wegen Ausbaumaßnahmen komplett bis zum Monatsende gesperrt, so dass sich auch dieser Umleitungsverkehr jetzt durch die Innenstadt quält. Insbesondere auf der Wunstorfer Straße und auf der Lindenstraße bilden sich lange Staus. „Das ist wie beim Leine-Hochwasser“, erklärt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Auch dann laufe der überregionale Verkehr bei einer Brückensperrung in Bordenau durch die Neustädter Innenstadt zur Bundesstraße 6.

Dass sich beide Baumaßnahmen überschneiden, sei nicht geplant gewesen, macht Gleue deutlich. An der Schlossbrücke verlängern sich die Arbeiten durch einen Gewährleistungsschaden, den die zuständige Firma jetzt kurzfristig beheben soll. „Da haben wir eigentlich Glück, dass das so nahtlos klappt, weil die Bausstellenabsperrung ja schon eingerichtet ist“, findet Gleue. Er rechnet auch in den nächsten Tagen mit Behinderungen. Zwar nehme mit Ferienbeginn erfahrungsgemäß der Verkehr ab, „aber in diesem Sommer bleiben ja doch viel zu Hause und verreisen nicht“, gibt er zu bedenken. Gleue rät daher insbesondere allen Autofahrern, die westlich der Bahn wohnen und ins Gewerbegebiet Ost wollen, die Bundesstraße 6 zu nutzen und sich nicht durch die Innenstadt zu quälen. „Das würde schon für eine deutliche Entzerrung sorgen“, ist er überzeugt.

