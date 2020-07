Abbiegen in die Bunsenstraße erschwert

Buslinien 421 und 820 lassen Haltestellen aus

Neustadt (os). Eine Kanalsanierung läuft bereits in der Bunsenstraße. Am morgigen Donnerstag, 16. Juli, erreichen die Arbeiten die Einmündung zur Bunsenstraße. Dadurch kommt es zu Einschränkungen beim Abbiegen. Gesperrt ist die Straße aber nicht. Die Dauer der Maßnahme ist bis 24. Juli beantragt. Vom Beginn der Arbeiten im Abbiegetrichter sind auch zwei Buslinien und der Rufbus betroffen. Vom 16. bis 24. Juli wird die Regiobus-Linie 421 in Fahrtrichtung Garbsen die Haltestelle Neustadt/Bunsenstraße nicht bedienen. Ersatzweise wird zum Einstieg die Ankunftshaltestelle Neustadt/Bunsenstraße bedient. Fahrten in Richtung Neustadt sind von den Änderungen nicht betroffen. Die Linie 820 lässt im genannten Zeitraum in Fahrtrichtung Poggenhagen die Haltestellen Lindenstraße, Nicolaistift und Bunsenstraße, in Richtung Neustadt gibt es keine Änderungen. Der Rufbus fährt nur die Haltestelle Bunsenstraße auf dem Weg nach Poggenhagen nicht an.

