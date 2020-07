Straße „Im Auenland“ wird fertiggestellt

Nebenstraßen nicht per Auto erreichbar

Neustadt (os). Die Straßenbauarbeiten im neuen Kernstadt-Wohnquartier „Auengärten“ gehen auf die Zielgerade: Ende dieser Woche soll die Straße „Im Auenland“ asphaltiert werden. Wenn das Wetter mitspielt, soll die Maßnahme am kommenden Donnerstagmorgen, 16. Juli, beginnen und voraussichtlich am Freitagabend, 17. Juli, abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird die zentrale Verbindung zwischen dem „Wölper Ring“ und der Straße „Im Wiebusche“ für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Auch zu den Straßen „Froschkönigweg“, „Feenring“ und „Drachenfeld“ ist dann keine Zufahrt mehr möglich. Sämtliche an den genannten Straßen gelegenen Grundstücke sind dann nur noch über die bereits fertigen Fußwege sowie die angrenzenden Grünwegeverbindungen erreichbar. Auf das Auto angewiesene Anwohner sollten ihre Fahrzeuge andernorts abstellen.

