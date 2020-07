50 Tonnen Sand machen Strand am Schloss wieder möglich

Der Citybeach eröffnet am Freitag mit Penthouse-DJ

Citymanagerin Jana Schadwinkel (vorne, v.re.), Hanna Pietsch, Stephan Iseke und Manuel Kressler freuen sich, dass der Citybeach in diesem Jahr stattfinden kann. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Lange Zeit war es unklar, ob der Citybeach dieses Jahr am Schloss entstehen kann, mit der Aufschüttung von 50 Tonnen Sand auf eine 220 Quadratmeter große Filzmatte gibt es jetzt für die Eröffnung am Freitag, 17. Juli, aber kein Zurück mehr.

„Wir freuen uns auf ein echtes Sommerhighlight“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Den Sand stellt wieder Pietsch-Tiefbau, neu ist in diesem Jahr die Kooperation von Ausrichter Stephan Iseke (Isy Going) und Manuel Kressler (Penthouse). „Wir wollen diese sechs Wochen wieder sehr viel spontan machen“, so Iseke. In der Hinterhand haben die Veranstalter einige DJs, Bands und Tänzer.

Die Corona-Krise macht sich allerdings nicht nur durch Plexiglasscheiben und Masken bei den Verkäufern bemerkbar, auch "Beer Pong" muss aus offensichtlichen Hygienegründen ausfallen. Ein Ersatz soll das sogenannte "Flunkyball" sein. Auch andere Sportaktivitäten wären möglich.

Wöchentlich ist ein neuer Cocktail eingeplant, kulinarisch dreht sich (fast) alles um Pommes frites. Die gibt es in mehreren Sorten, wie aus Süßkartoffeln und mit etwas exotischeren Zugaben wie Avocado. Sollte sich das Wetter wider Erwarten doch verschlechtern, steht das Penthouse als Indoor-Alternative bereit, kann aber auch bei Sonnenschein zum Ausweichen genutzt werden.

Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020