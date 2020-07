Seit heute Mittag blitzt es erstmals vor der Grundschule

Verkürzte Blitzerwoche wegen Reparatur - nur zu Schulzeiten aktiv

Blitzeranhänger Karin steht seit heute vor Kindergarten und Grundschule in Otternhagen, erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer.

Otternhagen (os). Eine weitere Premiere für den städtischen Geschwindigkeits-Messanhänger "Karin" läuft seit dem heutigen Montagmittag vor Grundschule und Kindergarten. Erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer. "Wir wollen aber niemanden ungerechtfertigt abkassieren", sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue, deshalb gilt in Otternhagen gleich noch ein zweites Novum. Der Blitzer ist nur während der Schul- und Kitazeit aktiv - jeweils mit etwa Vor- und Nachlauf. Anders als das in Zukunft laufen soll, wird "Karin" in dieser Woche also nicht in den Zeiten außerhalb des Betreuungszeitraums messen. "Bei künftigen Messungen ist dann sicher schon die nue bestellte Beschilderung montiert", sagt Gleue. Die Stadt hat veranlasst, dass die 30 Stundenkilometer danach nur noch von 7 bis 17 Uhr gelten, in der verbleibenden Zeit ist dann Tempo 50 erlaubt.

Ohnehin ist diese Blitzwoche verkürzt. Schon am Donnerstag wird der Anhänger wieder abgeholt. Dann stehen zwei Reparaturen von Schäden an, die Unbekannte am Sonntag der Vorwoche an der Landwehr angerichtet hatten.

In den vergangenen sieben Tagen war das Messgerät in Evensen im Einsatz, anders als sonst jeoch in Fahrtrichtung Welze. Das scheint für viele Autofahrer überraschend gekommen zu sein. Nach einem ersten Überblick gab es rund 400 Verstöße.

