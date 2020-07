Polizei schnappt gleich zwei Wiederholungstäter

Mardorf/Neustadt (dgs). In der Woche vom 6. bis zum 11. Juli ist ein 34-jähriger Mann in sechs verschiedene Wohnwagen in Mardorf eingebrochen. Er verzehrte dort vorgefundenes Essen und nutzte die Wohnwagen zur Übernachtung. Anschließend verließ er seine Schlafstätten allerdings völlig verdreckt. Die Polizei konnte den Mann am 11. Juli in einem Wohnwagen festnehmen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde er der Justizvollzugsanstalt Sehnde zugeführt.

Ein weiterer Wiederholungstäter ging der Polizei in der Nacht zum vergangenen Sonntag ins Netz. Der 22-Jährige hatte laut Kriminalhauptkommissar Jürgen Winkler insgesamt zehn Straftaten begangen, von Hausfriedensbruch über Beleidigung bis zum räuberischen Diebstahl. Der Festgenommene wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und wanderte anschließend ins Gefängnis.

