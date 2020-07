Hubschrauber sucht vermisste Person

76-Jähriger noch nicht gefunden

Neustadt (os). Für eine Personensuche wurde in der Nacht zum heutigen Montag auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein 76 Jahre alter Patient war aus dem Klinikum verschwunden und ist bisher auch nicht gefunden worden. Die Suche der Polizei dauert an, die Beamten gehen davon aus, ihn am Vormittag zu finden.

Ausgabe-Nr. 1114 vom 18.07.2020