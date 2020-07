Radler erhalten Querungshilfe und Schutzstreifen

Busfahrpläne ändern sich kein Hochwasser

Kein Hochwasser, aber wegen einer Baustelle trotzdem kein Durchkommen an der Scharnhorst-Brücke in Bordenau, deshalb sind derzeit die Schilder ausgeklappt. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (r/tma). Am westlichen Ortsausgang wird ab

Montag, 13. Juli, von der Region Hannover gebaut, weshalb sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen mu?ssen.

Eine Querungshilfe fu?r Radfahrer, die von außerorts kommen, soll an dieser Stelle ku?nftig Sicherheit

schaffen. Während der dreiwöchigen Bauzeit ist die K

335 Richtung Poggenhagen fu?r Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren. Die Umleitung entspricht der Fahrempfehlung bei Hochwasser. Deshalb sind entsprechende Hinweisschilder in der Kernstadt derzeit auch ohne Überflutung ausgeklappt.

Von der Sperrung am Ortsausgang ist auch die Regiobus-Linie 421 betroffen: Die Haltestellen Bordenau/Steinweg, Poggenhagen/Am Fährhaus, Poggenhagen/Lindenallee, Poggenhagen/An der Stadtforst, Neustadt/Westkampweg sowie Neustadt/Hudeweg werden während der Bauzeit nicht bedient. Einzige Ausnahme ist die Schulfahrt, die um 7.24 Uhr an der Haltestelle Bordenau/Forst beginnt

und auch während der Arbeiten an Bordenau/Steinweg stoppt. Fu?r alle anderen Linien gilt, dass die Busse aus Garbsen kommend Richtung Neustadt ab Bordenau/Am Leineufer umgeleitet werden und direkt nach Neustadt/

Bunsenstraße fahren. Von Neustadt in Richtung Garbsen fährt die Linie 421 von der Haltestelle Neustadt/Bunsenstraße direkt zu Bordenau/Am Leineufer.

Neben der Einengung der Fahrbahn richtet die Region in der Ortsdurchfahrt außerdem einen Fahrradschutzstreifen ein. Ähnliche Markierungsarbeiten fu?r den Radverkehr stehen in

den kommenden zwei Monaten auch in Poggenhagen, Otternhagen, Niedernstöcken, Mariensee und Hagen an. Das Bundesumweltministerium fördert die

Maßnahmen. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in

Bordenau kosten rund 150.000 Euro. Die Kosten fu?r weiteren Markierungsarbeiten im Neustädter

Land belaufen sich auf etwa 250.000 Euro.

Von städtischer Seite werden im Zuge der Sanierungsarbeiten am Gehweg „Am Dorfteich“ zwischen Bordenauer Straße und Steinweg auf Vorschlag von Ortsbu?rgermeister Harry Piehl auch

die dortigen Fahrradschutzstreifen neu hergerichtet. „Da dies ein Schulweg mit der Besonderheit ist, dass in der Einbahnstraße in beiden Richtungen gefahren werden darf und die Straße dort auch sehr eng ist, sollte der Streifen auch gleich, wie heute an vielen

Stellen ausgefu?hrt, in der Sicherheitsausfu?hrung in roter Markierung hergestellt werden“, findet der Ortsbu?rgermeister.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1113 vom 11.07.2020