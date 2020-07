Grundschule(n) Mandelsloh/Helstorf: Geteilt stärker als zusammen?

CDU und SPD setzen sich für die erneute Trennung der Schule ein

Mandelsloh/Helstorf (tma). Erst vor zwei Wochen hat sich die Diskussion um den Standort der Grundschule im Schulausschuss erhitzt, nun möchten viele Politiker eine neue Richtung hin zu einer alten Lösung einschlagen.

In einem Initiativantrag hat der Ortsrat Helstorf am Mittwoch beschlossen, die Entscheidung im Stadtrat aufzubringen, bei der Landesschulbehörde „die Umwandlung der Schule in zwei unabhängige, eigenständige Grundschulen zu beantragen.“ Vorangegangen war eine partei- und ortsübergreifende Besprechung, angestoßen von der Helstorfer Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU). „Dass es keinen Konsens in der Frage gibt, zieht sich seit Jahren durch die Gremien“, erklärt Luft. Nach langen Überlegungen, wie die Frage doch noch gelöst werden kann und vielen Jahren, in denen es „nicht gelungen ist, die beiden Standorte inhaltlich zu einer Schule zusammenzuführen“ ist sich die Politikerin nun sicher, einen akzeptablen Vorschlag gefunden zu haben.

Schülerprognosen würden auf eine langfristige Zweizügigkeit an beiden Standorten schließen lassen und müssten laut Luft durch viele Interessenten an Baugebieten und Inklusionsschüler sogar nach oben korrigiert werden. Auch die SPD sieht das ähnlich: „Wir sind einer Trennung der Standorte und damit dem Erhalt beider Grundschulen gegenüber aufgeschlossen. Dass Mandelsloh mit der Konzeption einer Ganztagsgrundschule erhalten bleiben muss, steht für uns außer Frage“, erklärt die Parteivorsitzende Wiebke Osigus. „Gleichzeitig sehen wir die festgefahrene Situation und den Betreuungsbedarf der Eltern. Mit der ganzen Streiterei verlieren letztlich beide Dörfer und es werden immer wieder Wunden aufgerissen, ohne dass sich in der Sache etwas tut.“

Sollte es wieder zwei eigenständige Schulstandorte geben, tut sich allerdings auch ein ursprüngliches Problem wieder auf, das die Fusion erst angestoßen hat - Schulleiter an beiden Standorten fehlen. Die jetzige Stelleninhaberin Nicole Ortelt ist für eine dann kleinere Schule zu hoch besoldet. Osigus glaubt aber an Bewerber, sollte die Schulfrage geklärt sein: „Ich glaube, das momentan die Attraktivität der Posten darunter leidet, dass es diese Diskussion gibt.“ Silvia Luft erhofft sich neuen Wind im Stellenmarkt durch eine anstehende Gesetzesänderung, die die Besoldung der Schulleiter erhöht.

Beide Politikerinnen möchten die Diskussion in ihre Ratsfraktionen weitergeben. Ein Antrag könnte in der Ratssitzung im August folgen, was aber ein straffer Zeitplan bis zur Frist der Landesschulbehörde im November wäre. Dann muss eigentlich ein Raumkonzept vorliegen - für einen Standort. Mehrheiten seien noch nicht geklärt - „das wäre ein Blick in die Kristallkugel“, sagt Luft.

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung stößt die Wende in der Debatte auf Verwunderung. „Aus Sicht der jeweiligen Ortschaften ist es vielleicht nachvollziehbar. Zwei Schulen können gegebenenfalls zur Befriedung des Konfliktes der beiden Stadtteile führen“, so Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne). Ob damit auf Dauer die gewünschte Unterrichtsqualität an beiden Schulen erreicht werden könne, sei jedoch fraglich. Er erinnert auch an die vakante Rektorenstelle der damaligen Grundschule Helstorf.

Der Verwaltung gehe es um die Interessen der Kinder und die Qualität der Schule. „Wir sind nach wie vor überzeugt, dass sich eine gewisse Schulgröße, beispielsweise im Grundschulbereich mindestens eine Zweizügigkeit, positiv auf die Qualität des Unterrichts auswirkt, da beispielsweise Vertretungen viel leichter zu organisieren sind“, erläutert Herbst. Einen Antrag aus den Ratsgremien würde die Verwaltung aber zur Kenntnis nehmen und bearbeiten.

