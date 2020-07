Neue Verordnung für das Steinhuder Meer sorgt für „Alarmstimmung“

Region stellt klar: Kitesurfen bleibt erlaubt

Neustadt/Mardorf (dgs). Eine Informationsdrucksache der Region Hannover zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebiets (LSG) „Seefläche Steinhuder Meer“ hat für Alarmstimmung beim FDP-Ratsherrn Thomas Iseke gesorgt. Der passionierte Kite-Surfer befürchtet das „Ende dieses Sports“ am Nordufer, denn im vorliegenden Entwurf zur Verordnung ist auch das „Drachen steigen aller Art“ verboten.

Die Region überarbeitet aktuell die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes. Ab Mitte Juli soll der Entwurf der Verordnung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Stadtverwaltung ausliegen. Erstmals beraten wird den Entwurf im Ortsrat Mardorf am 14. Juli. Laut Region liegt „Eilbedürftigkeit“ vor. Sie hat der Stadt eine Frist für die Einreichung einer Stellungnahme bis zum 5. August gesetzt. Die Beschlussfassung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung am 27. Juli soll daher bereits als Stellungnahme an die Region gehen - unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsausschusses, der erst am 10. August tagt.

Unter Schutz steht das geplante, rund 2.300 Hektar große LSG schon jetzt als „Feuchtgebiet internationaler Bedeutung“. Diese Altverordnung aus dem Jahr 1981 genüge aber nicht den Anforderungen zur Umsetzung der so genannten „Natura 2000-Gebiete“ in nationales Recht, heißt es in der Informationsvorlage. Im Naturschutzgebiet „Totes Moor“, zu dem ebenfalls Teile der Wasserfläche gehören, war der Wassersport in den vergangenen Jahren bereits eingeschränkt worden.

Dezernentin Karasch: „Es ändert sich kaum etwas“

„Es ändert sich kaum etwas. Die Nutzungen, die schon im bestehenden Landschaftsschutzgebiet und auch durch die Dümmer-Steinhuder-Meer-Verordnung geregelt wurden, bleiben erlaubt“, erklärt Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region, allen, die Sorge vor großen Veränderungen haben. Wie bereits im alten Landschaftsschutzgebiet sollen die Handlungen untersagt werden, die Flora und Fauna sowie die ruhige Erholung stören könnten: Dazu gehören zum Beispiel Lärm, freilaufende Hunde und offenes Feuer. Die Nutzung der Wasserfläche für Wassersport bleibe ebenso weiter möglich wie die Nutzung der Strände, der Badeinsel, der Stege und der Aussichtspunkte.

Neu sei lediglich die Einrichtung einer zeitlich befristeten Sperrzone westlich des Wilhelmsteins von Mitte September bis März. Die Umsegelung der Insel soll aber weiter möglich sein. Außerhalb der genannten Zeiten habe die Änderung keinerlei Einschränkungen für den Segelsport. „Hier folgt die Region einer Empfehlung der Staatlichen Vogelschutzwarte, im Westuferbereich ein um sechs Wochen vorgezogenes Winterfahrverbot festzulegen, um einen Rückzugsraum für die rastenden Wasservögel zu sichern“, erklärt die Leiterin des Fachbereichs Umwelt, Sonja Papenfuß. Zweck der Regelungen sei es, die Bestände von Vogelarten wie Haubentaucher, Gänsesäger oder Löffelente zu schützen, die auf oder am Steinhuder Meer rasten, ebenso wie die wertvollen Moorwälder und Röhrichtzonen sowie weitere Tierarten wie den Fischotter oder die Teichfledermaus.

Ansonsten enthalte die neue Verordnung eine Reihe von Erleichterungen gegenüber der geltenden Fassung, so auch für die Veranstaltung „Steinhuder Meer in Flammen“. Trotz Lärmverbotes seien Veranstaltungen mit Musik weiterhin möglich, wenn sie mit der Region abgestimmt würden.

Nach der Auslegung will die Region alle Einwendungen prüfen und gegebenenfalls berücksichtigen. Bis spätestens Mitte Oktober soll das Verfahren abgeschlossen und die Ausweisung von der Regionsversammlung beschlossen sein.

