Andrea Czernitzki neu im Rat

Verstößt das Baugebiet in Amedorf gegen das Regionale Raumordnungsprogramm?

Andrea Czernitzki (re.) wird von Bürgermeister Dominic Herbst verpflichtet und dem Ratsvorsitzenden Wilhelm Wesemann begrüßt. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Nach dem Rückzug von Magdalena Rozanska aus dem Rat (wir berichteten) ist die Bordenauerin Andrea Czernitzki (SPD) am Donnerstag als neues Ratsmitglied verpflichtet worden. Sie sitzt künftig statt Matthias Rabe im Jugend- und Sozialausschuss, dessen Vorsitz übernimmt Christina Schlicker an Rozanskas Stelle. Den Platz der ausgeschiedenen Politikerin im Verwaltungsausschuss übernimmt Heinz-Günter Jaster. Czernitzki sitzt künftig auch im Ausschuss für Integration und Gleichstellung. Matthias Rabe wechselt für Schlicker in den Finanzausschuss.

Auf Anfrage von SPD-Sprecher Harald Baumann äußerte sich Bürgermeister Dominic Herbst zum Baugebiet Amedorf. Das verstößt nach Auffassung der Region gegen das geltende Regionale Raumordnungsprogramm (RROP), weil die Erweiterung die erlaubten fünf Prozent der bisherigen Siedlungsfläche überschreitet. Die Stadt sieht Mandelsloh und Amedorf als Einheit und hält den Entwurf damit für rechtens. Nach bereits erfolgten Gesprächen mit der Region führt Herbst noch ein Gespräch mit Regionspräsident Hauke Jagau, das für weitere Klärung sorgen soll. Die Verwaltung werde alles tun, um eine Anerkennung der Planung zu erreichen, versprach der Bürgermeister.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1113 vom 11.07.2020