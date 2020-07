Wasser: Jetzt macht auch der Rat Druck

WVGN nicht zerschlagen, aber auch kein neues Verwaltungsgebäude

Neustadt (os). Nach den Bürgermeister der namensgebenden Kommunen baut der Rat den Druck gegenüber dem Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) aus. Das Gremium beschloss am Donnerstagabend einstimmig, einen Antrag der Mehrheit aus CDU, Grünen/Linken und UWG in die Fachausschüsse zu geben. In dem wird der Wasserverband noch einmal zur Beantwortung aller Fragen der beiden Bürgermeister aufgefordert. Zusätzlich soll Neustadts Stadtoberhaupt Dominic Herbst prüfen lassen, welche finanziellen Risiken dem Haushalt aus der Situation des WVGN entstehen könnten. Ein Gutachter soll zudem die Rechtsposition gegenüber dem Verband klären.

Zusätzlich fordert der Antrag eine Vermittlung zwischen Wasserverband und der ebenfalls in Neustadt und Garbsen tätigen Leinenetz GmbH mit Blick auf mögliche Kooperationen. Über letztere beziehen die Kernstadt Neustadts sowie Poggenhagen und Suttorf deutlich günstigeres Harzwasser, das zudem erheblich weniger Nitrat aufweist.

Die Vertreter der Stadt im Verbandsrat sollen zudem gegen einen vorgesehenen Neubau des WVGN-Verwaltungsgebäudes stimmen.

„Der Wasserverband hat in Niedersachsen mit die höchsten Preise, dieser Unterschied innerhalb des Stadtgebietes ist den Bürgern nicht zu vermitteln“, begründete CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner den Antrag für die Mehrheitsgruppe. Er machte aber ebenfalls deutlich, dass die Forderungen nicht auf eine Zerschlagung des WVGN zielen. SPD-Sprecher Harald Baumann sieht das ähnlich, auch die Sozialdemokraten stimmten deshalb zu.

Frank Hahn (CDU) sitzt als Vertreter in der Verbandsversammlung. Er betonte, der WVGN habe trotzdem gute Arbeit geleistet, sieht aber Verbesserungspotential in der Kommunikation. Sein Kollege Josef Ehlert (SPD) relativierte die Preisspanne. Seit einer Erhöhung der Leinenetz zu Jahresbeginn liege der noch bei 39 Cent je Kubikmeter, nicht wie laut Lechner bei 60.

Der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann, gleichzeitig Ortsbürgermeister von Suttorf, bekräftigte aber, dass eine Kooperation auf keinen Fall zu schlechterem oder teurerem Wasser für die jetzigen Leinenetz-Kunden führen dürfe.

