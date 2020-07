Gleich zwei Radwege werden jetzt saniert

Helstorf-Vesbeck beginnt nächste Woche, Neustadt-Empede folgt im August

Der schlechte Zustand des Radwegs zwischen Neustadt und Empede soll bald der Vergangenheit angehören. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Helstorf (os). Mit kurzfristigen Sanierungsankündigungen überrascht die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) zuletzt immer wieder. Wie im Fall der Ortsdurchfahrt Averhoy nun auch in Bezug auf zwei Radwege an Landesstraßen.

Bereits am Montag starten Arbeiten am vorhandenen Radweg entlang der Landesstraße 193 zwischen Helstorf und Vesbeck. Die Erneuerung dauert voraussichtlich bis Mitte August. Während dieser Zeit ist zwischen Helstorf und Vesbeck mit Behinderungen im Verkehrsfluss und längeren Fahrtzeiten zu rechnen. Während der Vorarbeiten regelt eine Baustellenampel den Verkehr, Radfahrer müssen auf Höhe des Baufeldes auf die Fahrbahn ausweichen. Wenn zum Abschluss der Baumaßnahme der Asphaltfertiger zum Einsatz kommt, muss die Landesstraße schließlich auch für den Fahrzeugverkehr mehrere Tage lang voll gesperrt werden. Da diese Arbeiten witterungsabhängig sind, wird der Termin kurzfristig bekanntgegeben. Dann wird eine Umleitungsstrecke ausgeschildert.

Auch den Radweg zwischen Empede und Neustadt entlang der Landesstraße 191 lässt die NLStBV in diesem Jahr erneuern. Die dortigen Arbeiten sollen voraussichtlich im August beginnen und finden ebenfalls unter Teil- und späterer Vollsperrung der Fahrbahn statt.

Der städtische Fachbereichsleiter Infrastruktur, Jörg Homeier, gab die Maßnahmen am Donnerstag im Rat bekannt, hatte selbst nur durch eine Pressemitteilung der Landesbehörde davon erfahren. Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner hatte die Arbeiten am Radweg zwischen Empede und Neustadt bereits zu Jahresbeginn angekündigt, konnte damals aber noch keinen Termin nennen. „Ich freue mich, dass das wie zugesagt in diesem Jahr umgesetzt wird“, sagte er am Freitag.

